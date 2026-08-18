Prótesis dentales en dos días: así devolvieron sonrisas a pacientes que las necesitan en Providencia

Durante una Jornada de Apoyo al Desarrollo y Asistencia Médica y Humanitaria realizada en la isla de Providencia, un grupo de profesionales voluntarios elaboró prótesis dentales termocuradas para pacientes que requieren este tipo de tratamiento. La iniciativa fue convocada por la Fuerza Aeroespacial y la Armada, y buscó atender a personas que nunca han tenido una prótesis o que necesitan reemplazar las que ya utilizan.

David Díaz Díaz, protésico dental de Laboratorios Dentales 3D, explicó que se trata de prótesis elaboradas mediante un proceso de termocurado, diseñadas para su uso permanente en la boca y que, con los cuidados adecuados, pueden tener una vida útil de entre 10 y 15 años.

Fabricación de prótesis dentales para pacientes en Providencia. Foto Felipe García, Blu Radio.

Uno de los aspectos que diferencia esta jornada es el tiempo de elaboración. Mientras normalmente el proceso puede tardar alrededor de 15 días en Bogotá, durante la brigada los especialistas están completando las prótesis en aproximadamente dos días.

“Son prótesis cocinadas que, si el paciente las cuida muy bien, van a durar unos 10, 15 años. En esta ocasión, la Fuerza Aeroespacial nos convidó a esta brigada para hacer prótesis dentales termocuradas, que son las prótesis idóneas para estar en la boca del paciente”, señaló Díaz.



La atención busca además recuperar funciones como la masticación y el habla. Para los especialistas, contar con una prótesis adecuada también puede representar un cambio en la calidad de vida y en la confianza de los pacientes.

Díaz destacó el trabajo voluntario de quienes participan en estas jornadas. Según explicó, lleva más de 30 años dedicado al laboratorio dental y considera estas actividades una forma de poner su experiencia al servicio de personas que requieren este tipo de atención.

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“Le cambiamos la vida al paciente, no solo físicamente, sino funcionalmente. Va a poder comer mejor, vivir mejor, hablar mejor. Ver cambiar la vida de la gente de un día para otro, que puedan sonreír, que puedan hablar, que sean súper contentos, eso es lo más gratificante”, concluyó.