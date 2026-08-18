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Barranquilla y su área metropolitana ya superaron los asesinatos de todo 2025

A la fecha, este territorio acumula 754 homicidios, 29 más que los registrados durante todo 2025, cuando se contabilizaron 725 asesinatos.

71662_Blu Radio/ Crimen, referencia / Foto: AFP
Blu Radio/ Crimen, referencia
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Las cifras de homicidios en Barranquilla y los municipios que conforman su área metropolitana siguen generando preocupación entre las autoridades.

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En los primeros ocho meses de 2026 ya se han registrado 754 asesinatos, una cifra que no solo supera los 725 homicidios contabilizados durante todo 2025, sino que lo hace cuando todavía faltan más de cuatro meses para finalizar el año.

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Pero si comparamos los registros entre enero y el 17 de agosto de 2025, cuando se contabilizaron 489 asesinatos, con el mismo periodo de este año, que ya acumula 754 víctimas, se evidencia un incremento del 54 %, reflejo del acelerado aumento de la violencia homicida en el área metropolitana.

En este periodo, Barranquilla concentra la mayor cantidad de casos, con 418 homicidios, seguida de Soledad, que registra 230. Entre ambos municipios suman 648 asesinatos, equivalentes al 86 % del total registrado en el área metropolitana.

Preocupación en Malambo

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La situación también es preocupante en Malambo, donde los homicidios pasaron de 33 a 73 casos, lo que representa un incremento del 121 %. Puerto Colombia, por su parte, registra 21 asesinatos, mientras que Galapa acumula 12.

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Para el docente e investigador de la Universidad Libre de Barranquilla, Alejandro Blanco, este incremento de la violencia homicida estaría relacionado con el surgimiento de nuevas estructuras delincuenciales, que aparecieron tras un fallido intento de la paz total.

“De manera puntual lo que viene sucediendo con en la ciudad, está relacionado con la atomización, es decir la violencia criminal hizo metástasis después del intento de negociación en el marco de Paz Total, en donde los mandos principales perdieron aparte de su autoridad se fragmentan estas organizaciones criminales, aparecen nuevas, organizaciones criminales como ‘Las del Freseo’ y esto a su vez termina elevando el número de homicidios porque la disputa por el territorio se incrementa de manera sustancial”, expresó.

Detalla el investigador que la tendencia en el aumento de los homicidios se viene presentando desde el año 2024.

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