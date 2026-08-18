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Air-e Intervenida lleva propuestas para solucionar servicio de energía en el sur de La Guajira

Este 18 de agosto habrá una mesa de trabajo en Barrancas que busca compromisos concretos entre autoridades, Gobierno Nacional, empresa y comunidad.

Sede Air-e.
Sede Air-e.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Este martes 18 de agosto, el municipio de Barrancas es la sede de una mesa de trabajo que busca abordar de manera integral los problemas en la prestación del servicio de energía eléctrica que afectan al sur del departamento. El encuentro cuenta con la participación de directivos de la empresa Air-e Intervenida, autoridades locales, representantes del Gobierno Nacional y líderes de la comunidad.

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La jornada tiene como objetivo principal la revisión de la calidad y confiabilidad del suministro actual. Para ello, la empresa presentará un diagnóstico detallado sobre el estado de la infraestructura y las necesidades técnicas y operativas detectadas en la zona. Según se ha informado, la intención es articular acciones entre los diferentes niveles de gobierno para viabilizar soluciones que han sido demandadas por los usuarios.

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El espacio de diálogo cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Gobernación de La Guajira y el congresista Juan Loreto Gómez.

La expectativa de los asistentes es que, al finalizar la reunión, se logren establecer compromisos claros y una hoja de ruta que garantice la sostenibilidad del servicio a largo plazo para los municipios de la región.

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