Chevrolet dice adiós a uno de sus mercados más grandes: pasó de vender 760.000 carros a solo 9.000

Chevrolet dejará de vender vehículos nuevos en China después de casi 21 años de operaciones comerciales, en una decisión que pone fin a la presencia minorista de una de las marcas históricas de General Motors en uno de los mercados automotores más grandes del mundo.

La compañía, sin embargo, mantendrá la producción de vehículos Chevrolet en ese país para destinarlos a otros mercados internacionales.

General Motors confirmó la decisión al medio chino National Business Daily el 10 de agosto. Según la compañía, la producción continuará a través de la sociedad conjunta con SAIC Motor, pero la estrategia para Chevrolet cambiará: los vehículos fabricados en China estarán orientados principalmente a las exportaciones.

El giro llega después de varios años de fuerte caída para la marca en el mercado chino. Chevrolet llegó a superar las 760.000 unidades vendidas en un solo año, pero sus matriculaciones se redujeron hasta quedar por debajo de las 9.000 unidades anuales en 2025.



Chevrolet Foto: AFP

¿Por qué Chevrolet dejará de vender carros en China?

La decisión está relacionada con la transformación que ha experimentado el mercado automotor chino durante los últimos años.

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Chevrolet tuvo uno de sus mejores momentos en China en 2014, cuando alcanzó aproximadamente 767.000 ventas minoristas. Modelos como el Cruze tuvieron un papel importante en ese resultado y ayudaron a consolidar a la marca estadounidense entre los consumidores del país.

Sin embargo, posteriormente Chevrolet comenzó a perder terreno frente a los fabricantes locales. El crecimiento de las marcas chinas y la rápida expansión de los vehículos de nuevas energías modificaron las condiciones de competencia.

A esto se sumaron decisiones de producto que afectaron la percepción de algunos modelos. Entre los factores relacionados con el descenso de las ventas se encuentra la introducción de motores de tres cilindros en determinados vehículos.

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El resultado fue una reducción progresiva del volumen comercial hasta llegar a menos de 9.000 unidades vendidas durante 2025, muy lejos del máximo alcanzado una década antes.

El Chevrolet Cruze 2014 es otro de los modelos que se encuentran por ese precio Foto: AFP

Chevrolet seguirá fabricando carros en China

Aunque la marca dejará de comercializar vehículos nuevos directamente para los compradores chinos, General Motors no cerrará las operaciones de fabricación de Chevrolet en el país.

GM China informó que la empresa conjunta con SAIC Motor continuará produciendo vehículos de la marca. La diferencia estará en el destino de esos automóviles, pues la compañía considera que la actual gama de Chevrolet tiene mejores oportunidades fuera de China.

Los datos de la China Passenger Car Association (CPCA) muestran que esta estrategia exportadora ya tiene presencia. Durante los primeros seis meses de 2026, Chevrolet exportó desde China 6.930 vehículos, un crecimiento de 6,9 % frente al mismo periodo del año anterior.

General Motors pretende utilizar esa capacidad industrial para abastecer diferentes regiones.

¿A qué países llegarán los Chevrolet fabricados en China?

John Roth, vicepresidente ejecutivo global de General Motors y presidente de GM China, destacó las capacidades que mantiene la operación conjunta con SAIC.

El ejecutivo señaló que las instalaciones cuentan con capacidades de ingeniería, fabricación y control de calidad que pueden utilizarse para llevar vehículos a otros mercados.

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Entre las regiones mencionadas por GM están:



Medio Oriente.

África.

Sudamérica.

México.

Asia-Pacífico.

La compañía pretende aprovechar además su red internacional de ventas y posventa para ampliar la distribución de los vehículos fabricados en China.

General Motors es uno de los fabricantes más grandes del mundo. Foto: AFP

GM y SAIC mantendrán su alianza durante otros 20 años

El anuncio de Chevrolet ocurre, además, en un momento en el que General Motors y SAIC Motor decidieron prolongar su asociación industrial.

Las compañías renovaron su empresa conjunta SAIC-GM hasta 2047, lo que representa otros 20 años de cooperación.

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Dentro de ese acuerdo también aparece una estrategia diferente para otras marcas de General Motors. Los socios anunciaron planes para introducir al menos 30 modelos de vehículos de nuevas energías hasta 2030, con especial atención en las marcas Cadillac y Buick.