Estas son las 7 marcas de carro más caras de mantener en 2026, según prestigioso ranking

Mantener un carro durante varios años puede terminar costando una suma considerable, y la diferencia aumenta cuando se comparan marcas convencionales con fabricantes de vehículos de lujo.

Un análisis de Consumer Reports, basado en información entregada por propietarios, identificó cuáles son las siete marcas con mayores costos acumulados de mantenimiento y reparación durante una década.

El estudio tomó en cuenta gastos relacionados con el funcionamiento habitual de los vehículos, como mantenimiento periódico, neumáticos y reparaciones, pero dejó por fuera los daños ocasionados por accidentes.

De acuerdo con Steven Elek, responsable del análisis de datos automotores de Consumer Reports, la diferencia entre marcas puede representar miles de dólares cuando se observa el costo acumulado durante diez años.



Hay carros que pueden tener más problemas que otros por algunos componentes con los que vienen de fábrica. Foto: AFP

¿Cuáles son las marcas de carro más caras de mantener?

Land Rover, la marca más costosa del listado

Land Rover ocupa el primer lugar con una diferencia considerable frente al resto. Los propietarios pueden enfrentar unos 5.560 dólares en los primeros cinco años, mientras que los gastos estimados para los cinco años siguientes ascienden a 13.900 dólares. Sumados ambos periodos, el mantenimiento y las reparaciones llegan a aproximadamente 19.460 dólares en diez años. Esto significa que, según este análisis, mantener un Land Rover durante una década puede representar unos 7.000 dólares más que hacerlo con un Mini, que ocupa el séptimo puesto. Land Rover vende unas 400.000 unidades en Estados Unidos Foto: AFP Porsche

Porsche se acerca considerablemente al primer lugar. En este caso, los primeros cinco años representan unos 4.950 dólares en mantenimiento y reparaciones. La diferencia aparece con mayor claridad en el segundo lustro: Consumer Reports estima otros 12.950 dólares entre los años seis y diez. El total alcanza aproximadamente 17.900 dólares durante una década, una cifra que supera ampliamente a todas las marcas que aparecen por debajo en el ranking. Porsche Taycan Foto: Porsche Mercedes-Benz

Mercedes-Benz aparece en el tercer lugar y marca un salto importante respecto a las marcas anteriores. El análisis calcula unos 3.330 dólares de mantenimiento durante los primeros cinco años. Para los siguientes cinco, la estimación asciende a unos 9.300 dólares. De esta manera, el costo acumulado en diez años llega a aproximadamente 12.630 dólares. Mercedes-Benz EQS Foto: Mercedes-Benz Audi

Audi se ubica en el cuarto lugar del listado, con un costo estimado de 2.050 dólares durante los primeros cinco años. El segundo periodo de cinco años añade otros 9.300 dólares, llevando el acumulado hasta aproximadamente 11.350 dólares. La diferencia frente a BMW no es especialmente amplia, pero sí muestra cómo los costos pueden incrementarse cuando el vehículo entra en una etapa de mayor antigüedad. Audi A6 Sportback e-tron Foto: Audi BMW

BMW ocupa el quinto puesto. Para los primeros cinco años, Consumer Reports calcula un gasto cercano a 1.700 dólares, cifra que aumenta de manera marcada en el periodo posterior. Entre los años seis y diez, el mantenimiento y las reparaciones representarían unos 9.300 dólares adicionales. En total, el propietario podría llegar a gastar alrededor de 11.000 dólares durante una década. BMW X4 Foto: BMW Volvo

Volvo aparece inmediatamente por encima de Mini. El cálculo del estudio sitúa en unos 1.530 dólares el gasto correspondiente a los primeros cinco años. A partir del sexto año, la factura aumenta considerablemente: se estiman alrededor de 8.800 dólares durante el segundo lustro. El resultado es un costo acumulado de aproximadamente 10.330 dólares en diez años. Volvo XC70 Foto: Volvo Mini

Mini ocupa el séptimo lugar entre las marcas analizadas con mayores costos de mantenimiento. Según los datos recopilados por Consumer Reports, durante los primeros cinco años los propietarios pueden acumular gastos cercanos a 1.700 dólares. Sin embargo, la segunda mitad del periodo concentra una parte mucho mayor del desembolso, con unos 8.500 dólares adicionales. Así, el costo estimado para mantener un vehículo de la marca durante diez años llega aproximadamente a 10.200 dólares. Mini Cooper E Foto: BMW Press

¿Qué tienen en común las marcas más costosas?

El ranking muestra una concentración clara de fabricantes europeos de carros premium: Audi, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche y Volvo aparecen entre las siete marcas con mayores costos acumulados.

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Consumer Reports también señala que el precio de las reparaciones y de las piezas puede marcar diferencias importantes entre fabricantes. De hecho, el análisis destaca que algunas marcas estadounidenses de gama alta presentan costos de mantenimiento considerablemente inferiores a los registrados por Land Rover.

La comparación también sirve para recordar que el precio de compra no es el único gasto que debería tenerse en cuenta al elegir un vehículo. Neumáticos, mantenimientos periódicos y reparaciones pueden modificar de manera importante el presupuesto necesario para conservar un carro durante varios años.