¿El seguro todo riesgo de carro cubre un terremoto? El detalle en la letra chica que pocos revisan

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto dejó daños en viviendas, edificios e infraestructura en diferentes regiones del país y puso nuevamente sobre la mesa una pregunta para los propietarios de vehículos: ¿qué ocurre si un carro resulta afectado por un sismo?

Un automóvil puede sufrir daños durante un terremoto, aunque se encuentre estacionado. La caída de una pared, una fachada, un poste, un árbol o parte de una estructura puede provocar desde afectaciones menores hasta la destrucción completa del vehículo. Sin embargo, hay un detalle que los propietarios deben revisar antes de asumir que una póliza todo riesgo responderá.

¿El seguro todo riesgo cubre los daños por terremoto?

La respuesta es: no todos los seguros comercializados como “todo riesgo” tienen exactamente las mismas coberturas. Lo determinante es revisar el contrato y comprobar si el terremoto o los eventos de la naturaleza hacen parte de los amparos contratados.

En el mercado colombiano existen pólizas de automóviles que incluyen expresamente los daños derivados de terremotos y otros fenómenos naturales. Por ejemplo, algunas pólizas ofrecidas por aseguradoras como Mapfre, Allianz, SBS, entre otras, contemplan dentro de sus coberturas los eventos de la naturaleza, aunque las condiciones y alcances varían entre productos.



Por eso, el nombre comercial “todo riesgo” no debería ser la única referencia para determinar si un vehículo está protegido ante un terremoto.

¿Qué daños puede cubrir el seguro después de un terremoto?

El tipo de afectación también es importante. Un carro puede resultar perjudicado directamente por el movimiento del terreno o por elementos que se desprendan durante el sismo.

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Entre los escenarios que pueden presentarse están:



Caída de una pared o fachada sobre el vehículo.

Desprendimiento de partes de un edificio.

Caída de postes o árboles.

Daños estructurales que afecten al automóvil.

Inundaciones u otros daños posteriores, dependiendo de las condiciones de la póliza.

La posibilidad de recibir una indemnización dependerá de que el evento y el daño estén contemplados dentro de los amparos contratados.

Fotografía que muestra vehículos afectados luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira. efe

¿Cómo saber si mi seguro todo riesgo cubre terremotos?

La manera más fácil es revisar el contrato que se firmó al adquirir el seguro. Ahora, incluso cuando la póliza sí contempla el terremoto, eso no significa necesariamente que la aseguradora asumirá el costo completo de la reparación.

Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de la póliza: el deducible. Se trata de la parte del valor del siniestro que debe asumir el asegurado, de acuerdo con las condiciones establecidas en su contrato.

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Por eso, dos personas que tengan un seguro para carro podrían recibir un tratamiento diferente frente a daños similares si sus pólizas tienen condiciones distintas.

El propietario debe revisar especialmente la carátula de la póliza y las condiciones particulares para conocer qué porcentaje o monto debe asumir en caso de una pérdida.

Si un vehículo sufrió daños durante el sismo, lo recomendable es documentar lo ocurrido antes de intervenir el automóvil. Fotografías y videos del carro, del lugar donde estaba estacionado y de los elementos que provocaron el daño pueden servir como soporte para la reclamación.

También es importante comunicarse con la aseguradora y seguir el procedimiento establecido para reportar el siniestro. El propietario no debería asumir que cualquier reparación será reconocida sin que previamente se verifique la cobertura.

La documentación oficial del evento también puede ser relevante para establecer las circunstancias en las que ocurrió el daño.

¿Qué aseguradoras ofrecen seguros para carros que contemplan terremotos?

En Colombia hay varias compañías que comercializan seguros para vehículos en los que los terremotos y otros eventos de la naturaleza hacen parte de las coberturas, aunque las condiciones cambian de acuerdo con el producto contratado.

Entre las aseguradoras que ofrecen este tipo de protección se encuentran:



SBS Seguros: sus seguros para carros contemplan eventos de la naturaleza, entre ellos temblor, terremoto, erupción volcánica, maremoto y tsunami.

Seguros Bolívar: dentro de sus productos para vehículos contempla desastres naturales como sismos, terremotos, inundaciones y deslizamientos.

Allianz Colombia: algunos de sus seguros para automóviles incluyen daños ocasionados directamente por eventos de la naturaleza.

MAPFRE Colombia: sus productos de seguro para automóviles contemplan el terremoto dentro de los eventos que pueden generar daños cubiertos, según las condiciones de cada póliza.

Esto no significa que cualquier póliza de estas compañías cubra automáticamente un terremoto. La cobertura depende del plan adquirido, sus condiciones particulares, los límites establecidos y las exclusiones.

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Por eso, después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, los propietarios que hayan resultado afectados deberían revisar específicamente en su póliza los apartados relacionados con “eventos de la naturaleza”, “fenómenos de la naturaleza” o terremoto, además de verificar el deducible aplicable.

El seguro todo riesgo para carros no necesariamente cubre "todo" Foto: Unsplash

¿El SOAT cubre los daños del carro por un terremoto?

No. El SOAT y el seguro voluntario de automóviles cumplen funciones diferentes, sino que está diseñado para brindar cobertura relacionada con las lesiones y gastos derivados de accidentes de tránsito, mientras que los daños materiales del vehículo dependen de la existencia y condiciones de una póliza voluntaria.

Por esta razón, tener el SOAT vigente no significa que un propietario tenga protección para reparar un carro afectado por un terremoto.

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Antes de asumir que un vehículo está protegido frente a un terremoto, el propietario debería comprobar:



Si la póliza contempla terremoto o eventos de la naturaleza.

Qué daños están cubiertos.

Cuál es el deducible aplicable.

Qué exclusiones aparecen en el contrato.

Cuál es el procedimiento para reportar el siniestro.

En otras palabras, que un seguro se llame “todo riesgo” no significa que el propietario deba dar por hecho que cualquier daño provocado por un terremoto será cubierto.