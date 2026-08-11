FIAT, Jeep y RAM habilitan puntos de acopio para recibir ayudas por el terremoto en Colombia

FIAT, Jeep y RAM habilitaron varios de sus concesionarios en Colombia como puntos de acopio para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La iniciativa se desarrolla en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), entidad que coordina la recepción, consolidación y movilización de las ayudas hacia las zonas que requieren atención prioritaria.

De acuerdo con el comunicado, los reportes preliminares de la emergencia registran afectaciones en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, con impactos reportados en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y el sur de Cali. Las autoridades y organismos encargados de la atención continúan con la evaluación de daños y necesidades.

¿Qué alimentos se pueden donar?

Los concesionarios habilitados por FIAT, Jeep y RAM recibirán únicamente los productos establecidos por la operación humanitaria. Entre ellos están:



Agua

Arroz

Aceite

Pasta

Lentejas

Fríjol

Garbanzo

Arveja

Alimentos enlatados

Harina de maíz y trigo

Panela

Chocolate

Frutos secos

Avena

Coladas

Leche en polvo

Leche líquida UHT de 200 ml

Alimentos listos para consumo

También se reciben productos de aseo e higiene personal, como pañales, toallas higiénicas, papel higiénico, kits de cocina, colchonetas, mantas y juguetes.

ABACO solicita que los alimentos y los elementos de aseo sean entregados por separado para facilitar su clasificación y posterior distribución. Además, las donaciones de gran volumen deben coordinarse previamente con el equipo responsable de la operación.

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Estos son los puntos de recepción de donaciones

Bogotá

Los concesionarios habilitados en Bogotá son:

Autonal: avenida Boyacá # 19-68. Atención de lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.; domingos y festivos, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Marcali: carrera 13 # 34-76. Lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Automotores Europa: calle 127 # 70G-28. Lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Comagro: calle 171 # 22A-76. Lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 5:30 p. m.

Massy Motors: avenida Suba, calle 145 # 84-30. Lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Medellín

Automotor: carrera 43A # 19-105, El Poblado. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; sábado, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Discaribe: calle 11 # 51-130, avenida Guayabal. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; sábado, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Bucaramanga

Fersautos: anillo vial, kilómetro 1,8, sentido Floridablanca-Girón, Floridablanca. Horario de atención: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

ABACO también cuenta con bancos de alimentos para la operación

La red de ayuda no se limita a los concesionarios. El comunicado señala que ABACO mantiene un corredor humanitario que articula bancos de alimentos y organizaciones de distintas ciudades para ampliar la capacidad de recepción y movilización de las donaciones.

Entre los puntos de acopio principales se encuentran los bancos de alimentos de Buenaventura, Cali y Cartago. En Buenaventura, por ejemplo, aparece el Banco de Alimentos de Buenaventura, identificado como afectado, ubicado en la avenida Simón Bolívar No. 47C-70, interior Colegio Seminario, Bacnoregio. En Cali, la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos está ubicada en la calle 24 # 6-103.

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También existen puntos intermedios en municipios como Istmina, Manizales, Pereira, Quibdó, Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Neiva, Pasto, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Zipaquirá y San José del Guaviare, entre otros.

En Pereira, uno de los puntos señalados es el Banco de Alimentos de Pereira, catalogado como afectado, cuya operación aparece asociada a la Parroquia San Marcos Evangelista, en Dosquebradas. En Quibdó, la recepción está a cargo de la Diócesis de Quibdó, en la calle 21 con carrera 4 No. 4-82.

¿Cómo coordinar donaciones de gran volumen?

ABACO habilitó el WhatsApp 313 245 7978 para coordinar entregas de mayor volumen y consultar cuáles son los productos priorizados.

El comunicado también suministra como contactos a Ingrid Brown, 311 899 1062, y Laura Bejarano, 317 637 0097. Las entregas de grandes cantidades deben coordinarse previamente con el equipo encargado de la operación para garantizar una adecuada recepción, clasificación y distribución.

FIAT, Jeep y RAM indicaron que mantendrán disponibles los puntos habilitados como parte de esta respuesta y continuarán articulando su capacidad con los bancos de alimentos y otros actores encargados de la atención humanitaria, de acuerdo con las necesidades que sean identificadas durante el desarrollo de la emergencia.