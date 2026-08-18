Asesinan a jefe jurídico de la Alcaldía de Uribia, en La Guajira: era sobrino del alcalde

La Policía de La Guajira abrió este martes una investigación urgente para esclarecer los hechos alrededor de la muerte de Ángel Oswaldo Martínez Sabino, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía Municipal de Uribia, en ese departamento.

De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades competentes, el funcionario fue atacado a bala cuando estaba dentro de su camioneta y se disponía a ingresar al parqueadero de su hogar. Aunque fue llevado inmediatamente hasta el hospital Nuestra Señora del Perpetuo, ya no tenía signos vitales.

Del mismo modo, fue activado un plan candado para encerrar a los responsables. Sin embargo, aún no hay rastro de ellos.

Al enterarse de lo sucedido, la senadora del partido Mais, Martha Isabel Peralta, pidió un minuto de silencio en el inicio de la sesión plenaria desarrollada en el Congreso de la República.



“Hoy La Guajira está de luto, por eso le pido a la mesa directiva y a esta plenaria que podamos manifestar nuestro duelo, nuestras condolencias a las familias, al municipio y el departamento con un minuto de silencio desde el Senado de la República”, acotó.

Al mismo tiempo, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, rechazó con profundo dolor el homicidio del que también era su sobrino.

Publicidad

“Duele despedir de esta manera a un hombre íntegro, noble y entregado a su labor. Su vida no podía terminar a manos de la violencia. Este crimen no puede quedar impune. Hago un llamado urgente al Gobierno nacional, Uribia necesita respuestas, pero sobre todo necesita seguridad”, fueron sus palabras por redes sociales.

“Con profundo pesar, el alcalde Jaime Luis Buitrago García y todo el equipo de la Administración Municipal de Uribia, lamenta el fallecimiento de Ángel Martínez Sabino, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía Municipal. Ángel fue mucho más que un profesional intachable, fue un compañero íntegro, respetuoso, comprometido y, sobre todo, un ser humano excepcional, con unos principios y valores que siempre distinguieron su manera de ser. Hoy despedimos con tristeza a un hombre que dejó huella en quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él, de trabajar a su lado y de conocer la calidad humana que lo caracterizaba. Su partida deja un profundo vacío en la Alcaldía Municipal de Uribia y en todos sus compañeros, quienes lo recordaremos con gratitud, respeto y cariño”, también se lee en un comunicado publicado en las redes sociales de la Alcaldía municipal.

“El alcalde Jaime Luis Buitrago García y todo el equipo de la Administración Municipal extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, pidiendo a Dios que les conceda fortaleza y consuelo en este momento de profundo dolor. Que Dios reciba a Ángel en su gloria y que su legado de integridad, profesionalismo y calidad humana permanezca siempre entre nosotros. Paz en su tumba”, finalizan.