Plan de Seguridad en el Atlántico: más de 1.200 policías en vías y sitios clave en semana de receso

La Policía puso en marcha el ‘Plan de Seguridad’ para estos días de vacaciones movilizando a más de 1.200 unidades, para proteger a habitantes y visitantes en los municipios del Atlántico.

El coronel Diego Andrés Castro, comandante Operativo de la Policía en el departamento, destacó que esta estrategia permite que propios y turistas puedan disfrutar de la temporada vacacional y festividades municipales con tranquilidad y armonía.

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Agregó el oficial que en esa medida, “los uniformados están acompañando a las personas, en especial, en los principales ejes viales de ingreso al departamento, en sitios turísticos y las zonas rurales. De igual manera, se hizo la invitación para denunciar cualquier acto sospechoso que pueda alterar la tranquilidad de la comunidad”.

La Policía también recomendó a los ciudadanos no publicar sus viajes en redes sociales mientras estén por fuera de sus casas, mantener a los niños bajo supervisión, especialmente en piscinas, playas, ríos, parques, terminales y plataformas digitales, evitar retirar grandes cantidades de dinero en cajeros electrónicos y cuidar el medio ambiente.



Movilidad segura y empleo femenino Foto: redes sociales

A los que planean salir de viaje por las carreteras la Policía pidió revisar las condiciones técnico-mecánicas del vehículo, documentación, llantas, luces, frenos y elementos de seguridad. Asimismo, respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito, las indicaciones de las autoridades, no conducir bajo los efectos del alcohol ni utilizar el celular mientras se esté al volante.

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Más recomendaciones

La institución advirtió a los que piensan salir de viaje y dejar su vivienda sola, verificar muy bien antes puertas, ventanas y sistemas de seguridad. De igual forma, evitar divulgar en redes sociales que la residencia se quedará sola.

“Cuide a niños, niñas y adolescentes. Manténgalos siempre bajo supervisión, especialmente en piscinas, playas, ríos, parques, terminales y lugares con grandes concentraciones de personas”, comentó la Policía del Atlántico en un comunicado.

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Las autoridades también recomendaron a los ciudadanos evitar retirar grandes sumas de efectivo y no aceptar ayuda de desconocidos cuando realicen operaciones en cajeros automáticos o entidades financieras.

“Evite el fraude electrónico. No entregue contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios. Antes de pagar hoteles, planes turísticos, alquileres o tiquetes ofrecidos por internet, confirme la autenticidad del proveedor”, agrega la comunicación.

Por último, la Policía pidió a las personas proteger el medio ambiente, “no comprar, extraer ni transportar fauna o flora silvestre; no arrojar residuos en playas, ríos, parques o reservas y evitar cualquier conducta que pueda ocasionar incendios forestales”.

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“Hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes de depredadores digitales. Identificar cambios en los comportamientos de los menores, supervisar las interacciones y la frecuencia en el uso de plataformas digitales y chats y, ante la duda, comunicarse con la línea 123”, concluyó el coronel Diego Andrés Castro, comandante Operativo de la Policía en el Atlántico.