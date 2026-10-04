“Bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”: presidente advierte a alcalde de Sincelejo

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un fuerte cuestionamiento al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, durante un pronunciamiento en el que aseguró que su Gobierno ejercerá controles sobre los recursos públicos destinados a la capital de Sucre.

El mandatario sostuvo que no está dispuesto a mantener las prácticas políticas de anteriores administraciones y afirmó que el dinero público debe estar destinado exclusivamente a obras y soluciones para los ciudadanos.

Publicidad

“Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que pertenece a los colombianos será cuidado con rigor y llegará a donde tiene que llegar: a las obras, a las soluciones y al ciudadano”, aseguró.

En su intervención, De La Espriella se dirigió directamente al alcalde Yahir Acuña y cuestionó que el Gobierno Nacional pueda entregarle recursos sin establecer controles, al mencionar las investigaciones y actuaciones judiciales que han rodeado su trayectoria.



Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“¿Usted cree que yo soy la clase de presidente que va a permitir las prácticas que usted ha hecho aquí en Sincelejo?”, le preguntó el presidente. El jefe de Estado también afirmó que Acuña tiene investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y mencionó la actuación de la Corte Suprema de Justicia.

Publicidad

Por ejemplo, en junio de este año, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema citó a indagatoria al excongresista y actual alcalde de Sincelejo dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público.

El proceso indaga si durante el periodo en que Acuña fue representante a la Cámara, entre 2010 y 2018, se presentó un incremento patrimonial injustificado. La Corte también indicó que se indagaba una posible relación entre ese aumento patrimonial y la eventual solicitud de comisiones para la adjudicación de contratos.

Publicidad

Frente a los recursos para Sincelejo, De La Espriella aseguró que la ciudad y el departamento de Sucre seguirán recibiendo inversión, pero bajo mecanismos de vigilancia.

“Así que vamos a ver qué hacemos con Sincelejo, pero bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”, manifestó el presidente, quien añadió: “Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar y para cuidarla tengo que tenerla alejada de su control”.

Se lo digo a todos los servidores públicos y a Yahir Acuña en particular: se acabó la política de siempre.



Conmigo las cosas son diferentes.



Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que pertenece a los colombianos será cuidado con rigor y llegará a donde tiene que llegar:… pic.twitter.com/P58byM9Mxy — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 4, 2026

Publicidad

El mandatario insistió en que su intención no es impedir la llegada de recursos a la región, sino establecer controles sobre su ejecución. “Sincelejo y Sucre tendrán inversión. Pero no habrá cheques en blanco. Los recursos son de la gente, no de los gobernantes”, afirmó.

El presidente también amplió su mensaje anticorrupción a otros funcionarios y entidades públicas. Aseguró que su Gobierno vigilará contratos, anticipos, adiciones presupuestales, patrimonios y movimientos financieros cuando la ley lo permita, y anunció que los casos en los que existan evidencias de posibles delitos o detrimento serán remitidos a las autoridades competentes.

Publicidad

En ese contexto, De La Espriella retomó la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, en el que designó a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. Según dijo, la instrucción es fortalecer la investigación y hacer seguimiento a los recursos públicos.

El presidente cerró su pronunciamiento reiterando su advertencia a los funcionarios: “No voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”.