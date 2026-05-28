Adiós al motor Puretech: Peugeot presenta uno nuevo a gasolina, con cadena y 8 años de garantía

Peugeot anunció la llegada de una nueva generación de motores a gasolina con la que busca dejar atrás los problemas asociados a anteriores PureTech y reforzar su apuesta por las mecánicas de combustión en plena transición hacia la electrificación.

El nuevo bloque Turbo 100, desarrollado por el grupo Stellantis, incorpora cambios profundos en diseño, distribución y gestión mecánica, incluyendo una cadena de distribución sin mantenimiento y una garantía de hasta ocho años o 160.000 kilómetros.

La compañía explicó que el proyecto involucró a centros tecnológicos ubicados en Francia, Alemania e Italia, que trabajaron en conjunto para rediseñar completamente el propulsor tricilíndrico.

¿Qué cambia en el nuevo motor de Peugeot?

Uno de los principales cambios del nuevo motor de Peugeot está en el sistema de distribución.



La marca reemplazó la tradicional correa utilizada en anteriores generaciones por una nueva cadena de distribución diseñada para operar durante toda la vida útil del vehículo sin requerir mantenimiento periódico.

Según la información divulgada por la compañía, esta solución también busca reducir fricción mecánica y mejorar el nivel de insonorización del motor.

El nuevo propulsor mantiene una configuración de tres cilindros y 1.2 litros, aunque incorpora modificaciones destinadas a reducir vibraciones y mejorar suavidad de funcionamiento.

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Para ello, los ingenieros añadieron un eje de equilibrado específico orientado a minimizar los movimientos característicos de este tipo de arquitectura mecánica.

Peugeot es una de las marcas más importantes de Stellantis. Foto: Blu Radio

¿Qué potencia entrega el nuevo motor Turbo 100?

El nuevo motor desarrollado por Stellantis entrega 100 caballos de potencia y un torque máximo de 205 Nm disponibles desde bajas revoluciones.

La marca indicó que el objetivo fue lograr un funcionamiento equilibrado tanto para recorridos urbanos como para viajes de larga distancia.

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Entre las tecnologías incorporadas aparecen:



Turbocompresor de geometría variable.

Sistema de inyección directa de alta presión.

Funcionamiento bajo ciclo Miller.

Gestión térmica optimizada.

El sistema de inyección trabaja a 350 bares de presión, buscando mejorar la pulverización del combustible y reducir consumos y emisiones contaminantes.

¿Por qué Peugeot dejó atrás el sistema PureTech?

Aunque Peugeot no presentó oficialmente este motor como un reemplazo directo del PureTech, el lanzamiento llega después de los problemas de fiabilidad reportados durante años en anteriores generaciones de motores gasolina del grupo.

Uno de los puntos más cuestionados en esos propulsores estuvo relacionado con la correa bañada en aceite utilizada en el sistema de distribución.

Con esta nueva mecánica, el fabricante francés busca introducir una arquitectura distinta enfocada en durabilidad y menores necesidades de mantenimiento.

Según la compañía, varios componentes críticos fueron completamente rediseñados.

Entre las modificaciones destacan:



Nuevos pistones y segmentos.

Cambios en el sistema de lubricación.

Nuevo separador de aceite.

Reducción del desgaste interno hasta en un 80 %.

Peugeot 208 Foto: Stellantis

¿Cuánto tiempo probó Peugeot este motor?

Peugeot aseguró que el programa de validación del nuevo propulsor incluyó más de 30.000 horas de pruebas en bancos de potencia.

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Además, el fabricante indicó que el motor recorrió más de 3 millones de kilómetros en condiciones reales antes de llegar a producción.

La compañía respaldará el nuevo bloque con el programa Peugeot Care, que ofrece cobertura de hasta ocho años o 160.000 kilómetros.

¿En qué carros estará disponible?

El nuevo motor Turbo 100 ya comenzó a comercializarse en Europa. Inicialmente llegará a modelos como:



Peugeot 208.

Peugeot 2008.