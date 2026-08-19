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Naturgas espera reactivar proyectos de fracking en Cesar y Santander: faltan licencias ambientales

Para destrabar esa iniciativa, ya se llevó a cabo esta semana una reunión entre Naturgas y el ministro de ambiente, Fabio Arjona Hincapié.

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Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, junto con el gobernador Eduardo Verano.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Desde Barranquilla, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, declaró que durante el gobierno de Abelardo De La Espriella esperan avanzar en la reactivación de dos proyectos de exploración a través del fracking en Cesar y Norte de Santander.

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Para destrabar ese proyecto, ya se llevó a cabo esta semana una reunión con el ministro de ambiente, Fabio Arjona Hincapié, en la que se le manifestó la necesidad de impulsar la expedición de las licencias ambientales junto con la Anla.

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“En el Cesar y en el norte del departamento de Santander podríamos reactivar la exploración a través del fracking, teniendo en cuenta que ya tienen un gasoducto construido, líneas de ferrocarril para transportar la arena y eso implicaría que la Agencia Nacional de Hidrocarburos reactivara los contratos de exploración y producción que había adjudicado ya desde el año 2012”, dijo inicialmente.

“Llevamos 15 años en una discusión donde enviamos todas las regulaciones ambientales, técnicas y operativas, avaladas por el Consejo de Estado. Si eso es permitido con la expedición de las licencias ambientales, en poco tiempo y más a mediano plazo podríamos agregar moléculas de gas”, agregó.

Murgas recordó que, hoy en día, el 31% del gas que consumimos en Colombia es importado. Por eso, considera que un proyecto de la magnitud como el de Sirius, que está en mar Caribe, tendría la capacidad para abastecer el 45% de la demanda con producción nacional. Por esos motivos, indica, quiere que se le apueste al fracking en estos departamentos.

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Además, con miras a garantizar el abastecimiento de gas en el país, celebran la ampliación de la planta Spec, en Cartagena, y la posible llegada de dos regasificadoras más. Una para el Pacifico en noviembre y la otra para el primer trimestre del próximo año, también en Bolívar.

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Hemos identificado proyectos estratégicos de gas que nos permitiría incrementar la oferta de gas en el corto y mediano plazo. En Córdoba y en Magdalena tenemos más operaciones que queremos sacar adelante. No obstante, los principales cuellos de botella los tenemos en consultas previas, y es importante que se agilice este proceso”, fueron sus palabras.

Finalmente, habló de la posibilidad de iniciar el estudio de una reconversión del oleoducto de Colombia para así llevar gas al interior y al suroccidente del país.

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