HIC inaugura el primer Centro de Excelencia para la depresión en Santander: así funciona

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Bucaramanga, puso en funcionamiento el primer Centro de Excelencia exclusivo para pacientes con depresión en el oriente colombiano, una unidad especializada que busca ofrecer alternativas terapéuticas de alta complejidad para personas con depresión resistente al tratamiento.

La iniciativa, liderada por el Instituto Neurológico del HIC, reúne un equipo interdisciplinario encargado de evaluar de manera individual a cada paciente y definir el tratamiento más adecuado, especialmente en aquellos casos en los que la psicoterapia y los medicamentos convencionales no han dado los resultados esperados.

La psiquiatra Ligia Rueda, líder del nuevo centro, explicó que la depresión continúa siendo uno de los principales retos de salud pública en el mundo. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 5% de la población adulta, equivalente a unos 280 millones de personas, padece esta enfermedad. Además, más del 75% de los pacientes que viven en países de ingresos bajos y medios no recibe atención oportuna o un tratamiento adecuado.

La especialista recordó que la depresión va mucho más allá de la tristeza. Entre sus síntomas se encuentran la pérdida del interés por actividades cotidianas, sentimientos persistentes de culpa o desesperanza, alteraciones del sueño, dificultades para concentrarse e, incluso, pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio.



Para atender los casos más complejos, el nuevo centro ofrece terapias avanzadas como la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), la administración de ketamina por vía intravenosa, psicoterapias especializadas y, en situaciones específicas, procedimientos de neurocirugía funcional.

Según el HIC, estas alternativas han permitido obtener resultados alentadores en pacientes con depresión resistente, una condición en la que los tratamientos convencionales no logran controlar los síntomas de forma adecuada.

Cada caso será analizado por una junta médica integrada por psiquiatras, psicólogos, neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, fisiatras y profesionales especializados en neuromodulación no invasiva y terapias farmacológicas avanzadas. El objetivo es construir un plan de atención personalizado que aumente las probabilidades de recuperación.

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"Lo más valioso del Centro de Excelencia es el trabajo humano y científico. No buscamos aplicar una técnica de forma aislada, sino ofrecer a cada persona una ruta clara y una esperanza real de recuperación cuando los tratamientos tradicionales no han funcionado", señaló la doctora Ligia Rueda.

Además del componente asistencial, el HIC destacó que el centro busca contribuir a reducir el estigma que aún rodea a los trastornos mentales. La especialista insistió en que la depresión es una enfermedad médica que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno, por lo que invitó a la comunidad a buscar ayuda profesional ante la aparición de síntomas y a dejar de asociar esta condición con falta de voluntad o debilidad personal.