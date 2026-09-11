Lluvias en Bucaramanga dejaron 57 familias damnificadas y 100 emergencias

Las fuertes lluvias que se registraron en Bucaramanga dejaron un balance de 100 emergencias y 57 familias damnificadas, de acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía, que mantiene activo el censo para establecer la totalidad de las personas y sectores afectados.

El aguacero también golpeó a comerciantes, artesanos y microempresarios que participaban en las actividades de la Feria Bonita, especialmente en Bucarafest. Según el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, de los 70 artesanos que tenían instalados sus productos en carpas, aproximadamente el 50 % perdió la totalidad de su mercancía.

“Las carpas fueron levantadas por los vientos y hoy continúa la feria; sin embargo, muchos perdieron todo. La idea es ayudarles”, señaló el mandatario, quien hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe asistiendo a la feria y apoye a los comerciantes afectados mediante la compra de sus productos.

La situación representa un fuerte golpe para los emprendedores que llegaron a la Feria Bonita con sus mercancías para generar ingresos durante estas jornadas. La Administración Municipal anunció que buscará mecanismos de apoyo para los artesanos y microempresarios que resultaron afectados por el aguacero.



Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, liderada por Didier Rodríguez, se informó que ya comenzaron a entregarse ayudas humanitarias, entre ellas colchonetas y tejas, mientras continúa el proceso de verificación de las afectaciones y el número de damnificados.

Rodríguez explicó que todavía no se tiene consolidado el reporte sobre la cantidad de agua que cayó durante el aguacero y advirtió que las lluvias podrían continuar, por lo que pidió a la comunidad tomar medidas preventivas, especialmente mantener despejadas las alcantarillas y canales de evacuación de aguas.

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La recomendación también es evitar arrojar basura a las calles, limpiar tuberías y desagües de las viviendas y reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo. El objetivo es reducir la posibilidad de nuevas inundaciones y emergencias ante la continuidad de las precipitaciones.

Entre tanto, en el barrio San Miguel, habitantes reportaron que permanecen sin servicio de energía eléctrica desde aproximadamente las 7:30 de la noche del jueves. Según la información conocida, personal encargado se encuentra revisando los postes y la infraestructura para establecer la causa de la interrupción y avanzar en la recuperación del servicio.