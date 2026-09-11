“Ayuden a Valentino”: claman por traslado para niño de Nueva EPS con problema pulmonar

La salud de Valentino, un niño cucuteño de un año y medio que permanece hospitalizado en la Clínica Foscal de Floridablanca, se ha complicado en las últimas horas. El menor tiene una malformación vasolinfática en el lado derecho de su rostro y ahora enfrenta una condición pulmonar que, según su madre, requiere atención especializada de manera urgente.

Maryuri Hernández, madre del niño, explicó que Valentino inicialmente fue hospitalizado para recibir atención relacionada con su malformación. Sin embargo, durante su estancia en la institución médica presentó una falla pulmonar grave, por lo que los médicos recomendaron gestionar su traslado a un centro donde pueda recibir terapia ECMO.

De acuerdo con la explicación que recibió la familia, esta terapia utiliza una máquina que ayuda a oxigenar la sangre y permite que los pulmones tengan un periodo de descanso mientras se busca su recuperación.

“Se montó la remisión a Nueva EPS para realizar una terapia de ECMO, que sería como ayudarle a oxigenar la sangre. Es como que sus pulmones descansarán un tiempito mientras se logran recuperar”, explicó la madre.



“Ayuden a Valentino”: claman por traslado para niño de Nueva EPS con grave problema pulmonar; necesitaría terapia ECMO @AnaVesga_G @ABDELAESPRIELLA



Detalles >> https://t.co/WiM3tueKB7 pic.twitter.com/zSpYxkf6Sz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

La familia solicita que el traslado pueda concretarse lo antes posible y pide que Valentino sea remitido al Instituto Cardiovascular de Floridablanca, ubicada frente a la Foscal, debido a la delicada condición en la que se encuentra.

Publicidad

La madre teme que un desplazamiento hacia una institución ubicada más lejos pueda representar un riesgo adicional para el menor.

“Mi hijo lo está necesitando en este momento con una urgencia, con mucha urgencia”, manifestó Hernández, quien hizo un llamado a las entidades encargadas de autorizar y gestionar la remisión para que se agilice el proceso y el niño pueda acceder al tratamiento que, según los médicos, necesita.

La familia permanece a la espera de una respuesta por parte de Nueva EPS que permita garantizar la continuidad de la atención especializada para Valentino y avanzar con el procedimiento requerido para tratar su grave compromiso pulmonar.

