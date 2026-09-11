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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hermoso video de cuatro venados cola blanca en páramo de Santander

Hermoso video de cuatro venados cola blanca en páramo de Santander

El fotógrafo Marcos Orlando Pérez registró a los animales mientras recorrían un cultivo de papa en una finca del municipio de Cerrito, Santander, en pleno páramo de Almorzadero.

Venados cola blanca en el Cerrito - Santander.jpg
Blu Radio. Venados cola blanca en El Cerrito - Santander //Foto: captura de video Marcos Orlando Pérez
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Cuatro venados cola blanca quedaron registrados en un video mientras se alimentaban en un cultivo de papa, en una finca ubicada en el páramo de Almorzadero, en jurisdicción de Cerrito, Santander. Las imágenes fueron grabadas por el fotógrafo Marcos Orlando Pérez y duran apenas 10 segundos.

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En el video se observa a los animales en medio del cultivo hasta que se percatan de que están siendo observados. En ese momento, los cuatro comienzan a alejarse del lugar.

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Pérez publicó las imágenes en su cuenta de Facebook y acompañó el video con un llamado a proteger esta especie y a respetar su presencia en los territorios donde todavía es posible encontrarla.

El registro también llamó la atención sobre la variedad de fauna silvestre que habita en la provincia de García Rovira. Jairo Rincón, coordinador de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) en esta provincia, explicó que en esta zona de la cordillera Oriental es habitual encontrar diferentes especies de venados.

“Tenemos variedades de venado acá en la zona y sí es habitual verlos en esta hermosa cordillera Oriental de la que gozamos en este territorio”, explicó Rincón.

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Según el funcionario, el venado cola blanca suele encontrarse en zonas de mayor altura, alrededor de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que el venado locho o “cafecito” se adapta a sectores de menor altitud.

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La reacción de los animales frente a la cámara también corresponde a su comportamiento natural. Al detectar la presencia de personas, los venados suelen alejarse para evitar el contacto.

“Ellos, por ser de su naturaleza salvaje, tienden a huir. Ellos no atacan, ellos se impresionan”, explicó el coordinador en la provincia de García Rovira de la CAS.

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En los últimos días, además, las autoridades ambientales, con apoyo de los cuerpos de bomberos y las comunidades, han participado en el rescate y liberación de dos venados loches encontrados en jurisdicción de Concepción y Cerrito.

La recomendación ante la presencia de fauna silvestre es mantener la distancia y evitar perseguir o intentar capturar a los animales.

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