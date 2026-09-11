En Santander 14 municipios reciben agua menos de 18 horas al día

Más de $3,5 billones serían necesarios para atender las principales necesidades de Santander en materia de agua y avanzar hacia una mayor seguridad hídrica en el departamento. La cifra hace parte de la Agenda Estratégica del Agua de Prosantander, construida a partir de un diagnóstico de las condiciones de abastecimiento, saneamiento y conservación de las fuentes hídricas en las siete provincias.

El panorama evidencia dificultades en la continuidad del servicio. De los 87 municipios de Santander, 14 reciben agua durante menos de 18 horas al día, mientras que otros 23 no cuentan con información sobre las horas de prestación del servicio, lo que dificulta establecer con precisión la dimensión del problema.

Hernán Clavijo, director de la Agenda Estratégica del Agua de Prosantander, explicó que el documento busca convertirse en una hoja de ruta para atender estas necesidades.

“En este ejercicio identificamos cerca de 3,5 billones de pesos que se requieren para lograr este objetivo”, señaló Clavijo.



La agenda contempla 112 proyectos priorizados, que fueron seleccionados entre 276 iniciativas identificadas durante el trabajo realizado con empresas de servicios públicos, autoridades, academia, comunidades y otros sectores. Las propuestas están enfocadas en tres áreas: conservación de las fuentes hídricas, acceso y uso del agua, y tratamiento de aguas residuales.

Precisamente, el saneamiento representa una de las mayores necesidades del departamento. Cerca del 85 % del agua que consumen los santandereanos termina convertida en aguas residuales y persisten deficiencias en la infraestructura para su tratamiento.

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Entre los proyectos incluidos en la agenda están la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, Río de Oro y sus obras complementarias, en el área metropolitana de Bucaramanga, y la PTAR San Silvestre, en Barrancabermeja.

De acuerdo con el diagnóstico, el 56 % de los municipios de Santander no cuenta con una PTAR. Para Prosantander, esta situación representa no solo un problema ambiental, sino también una deuda social relacionada con la calidad de vida de las comunidades y la protección de los recursos naturales.

La propuesta también contempla inversiones para mejorar el acceso al agua y proteger las fuentes que abastecen a los municipios. La intención es que las acciones no se concentren únicamente en atender las dificultades cuando se presentan temporadas secas, sino que permitan preparar a los territorios para enfrentar estos escenarios con mayor capacidad de respuesta.

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“Es un instrumento que le pertenece a la ciudadanía, nos pertenece a los santandereanos y que con base en este ejercicio deberíamos construir unos planes de gobierno y unos planes de desarrollo que nos permitan solucionar de forma material los problemas de agua que tenemos en la región”, afirmó.

La Agenda Estratégica del Agua fue presentada durante el Segundo Foro Agua y Desarrollo de Prosantander, como una propuesta para articular a las instituciones y definir prioridades frente a uno de los desafíos que, según el diagnóstico, tendrá mayor impacto en el desarrollo de Santander durante los próximos años.