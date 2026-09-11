Más de 60 emprendedores de Feria Artesanal, afectados tras fuerte tormenta en Bucaramanga

La fuerte tormenta eléctrica que se registró durante la noche de este jueves 10 de septiembre en Bucaramanga dejó afectaciones entre más de 60 emprendedores que participaban en la cuarta versión de la Feria Ancestral instalada en los alrededores del parque García Rovira, frente a la Alcaldía, como parte de las actividades de la Feria de Bucaramanga.

El aguacero sorprendió a los comerciantes y ocasionó daños en sus puestos y mercancías. Entre los afectados se encuentran artesanos vinculados al Instituto Municipal de Empleo y otros emprendedores dedicados a la venta de alimentos.

Iván Torres, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, señaló que la jornada terminó de manera inesperada y que varios de los participantes perdieron gran parte de sus productos.

“El fuerte aguacero impactó profundamente a nuestros artesanos y hoy la mayoría de ellos perdieron su mercancía”, indicó el funcionario.



Ante la magnitud de las pérdidas, la continuidad de la Feria Ancestral quedó en vilo. La Secretaría de Desarrollo Social realizará, durante la mañana de este viernes 11 de septiembre, una evaluación de los daños para establecer cuántas familias resultaron afectadas y determinar las acciones que se puedan implementar para ayudarlas.

Torres también anunció la creación de un canal solidario que permita reunir recursos y apoyar económicamente a los emprendedores afectados por la emergencia.

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La situación será analizada este viernes durante el consejo de gobierno, donde también se revisarán las demás emergencias ocasionadas por las lluvias.