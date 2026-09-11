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Nuevos cargos a ladrón de joyas donde murió policía en Bucaramanga: este es su prontuario

Alias 'Curramba' es señalado de asesinar a un policía en Riohacha y de participar en el asalto de una joyería de Bucaramanga, donde también murió un policía.

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Alias 'Curramba', presunto asesino de dos policías en Riohacha y Bucaramanga
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Orlando José Cabrera Méndez, alias ‘Curramba’, quien fue capturado en noviembre de 2025 tras el asalto a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga, deberá permanecer en la cárcel.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, alias ‘Curramba’ sería uno de los responsables del asalto a un banco ocurrido el 26 de febrero de 2025 en Riohacha, donde fue asesinado el subintendente de la Policía Nacional Hilde Javier Pimienta.

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Según la investigación, Cabrera Méndez y Jorge Eliecer Peña Mendoza, alias ‘Gordo’, habrían ingresado armados al establecimiento junto con otros delincuentes, intimidado a clientes y empleados y tomado el dinero disponible en las cajas. Durante el asalto, el uniformado ingresó al banco y fue atacado con arma de fuego. Los responsables huyeron en tres motocicletas con más de 58 millones de pesos.

Pero el nombre de alias ‘Curramba’ ya había quedado relacionado con un violento asalto en Bucaramanga.

El 29 de noviembre de 2025, una banda ingresó a la Joyería Caracas, ubicada en el cuarto piso del Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, con el propósito de ejecutar un millonario hurto. Los delincuentes alcanzaron a salir del establecimiento con una bolsa que contenía joyas, pero fueron interceptados por investigadores de la Sijín.

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Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos. El intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín, recibió un impacto de bala y posteriormente murió. Uno de los asaltantes también falleció, mientras que cinco personas fueron capturadas, entre ellas Orlando José Cabrera Méndez.

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La investigación de las autoridades estableció además que los integrantes de la banda que llegó a Bucaramanga tendrían vínculos con Barranquilla y que varios sujetos que participaron en el asalto lograron escapar del centro comercial. Por esa razón, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para obtener información que permitiera identificar y ubicar a otros implicados.

Ahora, meses después de ese episodio, la Fiscalía vuelve a mencionar a alias ‘Curramba’, esta vez dentro de una investigación por el homicidio del subintendente Hilde Javier Pimienta durante el asalto bancario en Riohacha.

Cabrera Méndez permanece privado de la libertad en la cárcel de Palogordo, en Girón, y fue notificado allí de la nueva actuación judicial. Una fiscal de la Seccional La Guajira le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados, además de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El juez de control de garantías impuso a Cabrera Méndez y a Peña Mendoza medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

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