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Fuertes lluvias con vendaval afectaron al menos 30 viviendas en Caracolí, Antioquia

De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde, los mayores daños ocurrieron en la calle El Sol, además de reportarse algunas afectaciones menores en veredas cercanas.

Inundaciones en Caracolí, Antioquia.
No es la primera vez que los fuertes aguaceros y las tormerntas eléctricas provocan inundaciones en Caracolí, Antioquia.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Una nueva emergencia climática golpea al departamento. Un fuerte vendaval, acompañado de un intenso aguacero y tormenta eléctrica, azotó al municipio de Caracolí, en el Magdalena Medio antioqueño.

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El intenso evento climático dejó múltiples viviendas destechadas, especialmente aquellas que ya presentaban afectaciones estructurales y agrietamientos a causa del reciente terremoto.

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Según los reportes oficiales entregados por el alcalde del municipio, la descarga de vientos fuertes ingresó como una corriente de aire directa por un sector específico de la cabecera municipal, concentrando los mayores daños en la calle El Sol, además de reportarse algunas afectaciones menores en veredas cercanas.

El censo preliminar arroja un saldo de 30 viviendas afectadas en la zona urbana, con pérdidas de cubiertas que en su mayoría fueron parciales. A esto se suma la pérdida de enseres, colchones y electrodomésticos.

El alcalde del municipio destacó que ante la magnitud de la emergencia, hubo un gesto de solidaridad de una cuadrilla de EPM que se encontraba en la zona, quienes apoyaron a la comunidad en las labores de recuperación de techos.

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“Contamos con la fortuna que había una cuadrilla y un contratista de EPM y ellos tienen todos los equipos de alturas, cursos de alturas, y hay una gratitud muy especial porque tuvieron ese gesto de solidaridad y le ayudaron a la gente a recuperar los techos de sus viviendas”, señaló Rodrigo Cadavid, alcalde de Caracolí.

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Así mismo, se inició la entrega de materiales para la reparación de techos en especial de zinc para mitigar la situación de las familias damnificadas.

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