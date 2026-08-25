Alias 'Primo Gay' habría cambiado de bando y ya está con el Clan del Golfo en Antioquia

Hasta en la delincuencia el dinero se lleva al mejor postor, y ese sería el caso de alias 'Primo Gay', quien ya no operaría su actuar delincuencial con las disidencias de las Farc, sino que estaría estrenando bando delincuencial, ya que ahora estaría integrando las filas del Clan del Golfo en el Norte y Nordeste de Antioquia.

En las últimas horas salió a la luz pública un panfleto de las disidencias de las Farc, cuya veracidad fue confirmado por las autoridades, y en cuyo contenido se anuncia que este hombre hace parte de esa organización.

"Primo Gay hizo un acercamiento con el Clan del Golfo para trabajar con ellos. Ahora hace parte de esa estructura criminal denominada Clan del Golfo, y las disidencias, pues, ya están haciendo, digamos, anuncios para sacarlo de sus filas y colocarlo donde actualmente se encuentra", confirmó Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia.

En el panfleto que públicamente hizo conocer las disidencias señala: “Lamentamos profundamente que “Primo Gay” haya optado por la traición, dando la espalda a quienes en su momento fueron su familia, sus compañeros de lucha y, sobre todo traicionando la confianza depositada por el pueblo antioqueño. Su camino ya no es el nuestro; su rumbo es contrario a la causa que defendemos con honor”.



"Eso deja entrever una vez más que en esto, en esta lucha fratricida que vive el país, y en especial Antioquia, no hay ideología. Aquí lo que hay es un poco de criminales detrás de captar unas rentas ilegales", añadió el funcionario.

Alias ‘Primo Gay’, cuyo nombre real es Néider Yesid Uñate López (o Uñates López), es un cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC que opera en el norte y nordeste de Antioquia. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $500 millones por información que permita su captura. Además, está en la mira de las autoridades de Estados Unidos.

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Está vinculado al asesinato de líderes sociales, la masacre de cuatro jóvenes entre Angostura y Campamento (2023), y atentados contra soldados y policías en la región. Incluso se le sindica del derribamiento de un helicóptero en el municipio de Amalfi. Y se le relaciona con el asesinato del periodista Mateo Pérez.