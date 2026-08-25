Llegan insumos para reconstruir viviendas afectadas por terremoto en tres municipios de Antioquia

La Gobernación de Antioquia arrancó con la fase de reconstrucción de las primeras 268 viviendas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto. Las primeras 96 toneladas de materiales de construcción se enviaron hacia las zonas rurales y urbanas de los municipios de Caramanta, Hispania y Betania en el Suroeste antioqueño.

"Tenemos acciones concretas. Tenemos un banco de materiales fortalecido, estructurado y trabajando a marcha para empezar a responder de una manera rápida a lo que tiene que ver inicialmente que es techos y reparaciones menores de las viviendas", detalló Carlos Mario Zuluaga, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia.

Las entregas benefician de manera directa a 129 hogares en Caramanta, 51 familias en Betania y 88 en Hispania, priorizando la reparación de cubiertas, reposición de muros y adecuaciones locativas que permitan a las comunidades habitar nuevamente sus viviendas bajo condiciones seguras y dignas.

"Tenemos la madera, vienen las tejas, también tenemos que hacer algunos muros, pues el municipio se comprometió con una parte económica, también nos comprometimos con la mano de obra, la logística, el transporte de los materiales, todo eso lo estamos haciendo", dijo Juan Esteban Correa, alcalde de Caramanta.



Fueron enviados a los tres municipios más de 29.500 ladrillos; más de 720 bultos de cemento, más de 2.500 listones y largueros de madera; más de 2.500 tejas de arcilla, barro y fibroconcreto; y 847 varillas de acero corrugado.

"Gracias por el apoyo que nos, hoy nos dan, ya que hoy estamos recibiendo algunos de los materiales para mejorar nuestras viviendas que fueron afetadas por el sismo el 10 de agosto", resaltó Aracelly Herrera Cano, una de las beneficiarias de materiales de vivienda.

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Está entrega de materiales marca el punto de partida del plan integral de reconstrucción departamental, articulado con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y el DAGRAN, enfocado en devolver la tranquilidad y la dignidad habitacional a los territorios afectados.