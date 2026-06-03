En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guaviare
Donald Trump
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Clan del Golfo amenazó a hermana de 'Primo Gay' por presunto reclutamiento de menores en Antioquia

Clan del Golfo amenazó a hermana de 'Primo Gay' por presunto reclutamiento de menores en Antioquia

El grupo ilegal pidió a las comunidades colaborar para lograr dar con el paradero de este mujer que estaría llevando a cabo estas conductas en Amalfi.

El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

En medio de las operaciones de la fuerza pública que buscan neutralizar las acciones violentas de grupos armados en zonas como el Norte y Nordeste de Antioquia, recientes amenazas entre bandos en disputa aumentan el temor por un posible escalamiento en las confrontaciones.

Esto, por cuenta de un reciente comunicado del Clan del Golfo que declaró objetivo militar a una de la hermanas de Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, alto mando del frente 36 de las disidencias de las Farc que rinde cuentas a ‘Calarcá’.

Según la comunicación del grupo armado, la mujer lideraría una célula de reclutamiento de menores de edad para las disidencias en una institución educativa del municipio de Amalfi.

El Clan del Golfo también pidió a los habitantes de la zona “apoyar las labores de ubicación y captura de la señalada por nuestra organización para que esta sea juzgada de acuerdo con los lineamientos establecidos en nuestros estatutos por delitos contra la niñez de nuestro país”.

El pronunciamiento habría provocado la respuesta de ‘Primo Gay’, pues se ha conocido un mensaje de quien se autodenomina como “el primo” advirtiendo acciones violentas en caso que lleguen a atentar contra miembros de su familia.

Lea también:

ALIAS CHALAÍ - EJERCITO NACIONAL.jpg
Antioquia

Cae alias ‘Chalía’ , del Clan del Golfo, señalado de amenazas contra líderes sociales en Chocó

En Urrao, Antioquia, fueron incautados cerca de 2.000 cartuchos del Clan del Golfo.jpg
Antioquia

Incautaron cerca de 2.000 cartuchos del Clan del Golfo en Urrao, Antioquia

“Si se llegan a meter con algún miembro de mi familia o de alguno de los muchachos que están con nosotros y si son familiares que no tienen vínculos con la organización, cuenten que el problema se empeora”, habría manifestado el jefe disidente.

En la respuesta ‘Primo Gay’ también indicó que tienen conocimiento sobre los lugares en los que se encuentran familiares de sus enemigos en la región, que entre sí tienen comunicación permanente “y no por eso los hemos ajusticiado. Entonces no más les digo ustedes son los que pueden medir sus consecuencias”, se lee al final del mensaje de texto.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Clan del Golfo

Disidencias Farc

Publicidad

Publicidad

Publicidad