Clan del Golfo amenazó a hermana de 'Primo Gay' por presunto reclutamiento de menores en Antioquia

En medio de las operaciones de la fuerza pública que buscan neutralizar las acciones violentas de grupos armados en zonas como el Norte y Nordeste de Antioquia, recientes amenazas entre bandos en disputa aumentan el temor por un posible escalamiento en las confrontaciones.

Esto, por cuenta de un reciente comunicado del Clan del Golfo que declaró objetivo militar a una de la hermanas de Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, alto mando del frente 36 de las disidencias de las Farc que rinde cuentas a ‘Calarcá’.

Según la comunicación del grupo armado, la mujer lideraría una célula de reclutamiento de menores de edad para las disidencias en una institución educativa del municipio de Amalfi.

El Clan del Golfo también pidió a los habitantes de la zona “apoyar las labores de ubicación y captura de la señalada por nuestra organización para que esta sea juzgada de acuerdo con los lineamientos establecidos en nuestros estatutos por delitos contra la niñez de nuestro país”.



El pronunciamiento habría provocado la respuesta de ‘Primo Gay’, pues se ha conocido un mensaje de quien se autodenomina como “el primo” advirtiendo acciones violentas en caso que lleguen a atentar contra miembros de su familia.

“Si se llegan a meter con algún miembro de mi familia o de alguno de los muchachos que están con nosotros y si son familiares que no tienen vínculos con la organización, cuenten que el problema se empeora”, habría manifestado el jefe disidente.

En la respuesta ‘Primo Gay’ también indicó que tienen conocimiento sobre los lugares en los que se encuentran familiares de sus enemigos en la región, que entre sí tienen comunicación permanente “y no por eso los hemos ajusticiado. Entonces no más les digo ustedes son los que pueden medir sus consecuencias”, se lee al final del mensaje de texto.