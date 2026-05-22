Incautaron cerca de 2.000 cartuchos del Clan del Golfo en Urrao, Antioquia

La incautación de cerca de 1.800 cartuchos de diferentes calibres se convirtió en el principal golpe propinado por el Ejército Nacional contra el Clan del Golfo en zona rural del municipio de Urrao. El material de guerra fue hallado durante una operación militar que también dejó la captura en flagrancia de tres personas.

El operativo fue adelantado por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara en la vereda Orobugo Alto y de acuerdo con las autoridades, los capturados transportaban abundante material bélico e intendencia que, al parecer, iba a ser utilizado para fortalecer las acciones ilegales del grupo.

Entre los elementos decomisados se encuentran aproximadamente 1.800 cartuchos de distintos calibres, un revólver calibre 38, una pistola y otros elementos logísticos. Según el Ejército, este resultado representa una afectación significativa a la capacidad armada y operativa del Clan del Golfo.

El teniente coronel Juan Carlos Fonseca, comandante del Batallón Cacique Nutibara, entregó un balance sobre este operativo en el Suroeste antioqueño: "Durante el procedimiento militar, los soldados realizaron el respectivo registro a los sujetos y hallaron en su poder material de guerra, intendencia, el cual, al parecer, sería utilizado para ejecutar acciones criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de esta subregión del departamento", insistió el uniformado.



Las autoridades indicaron que el hallazgo del arsenal permite reducir el riesgo de acciones criminales en comunidades rurales del Suroeste antioqueño, donde persisten disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.