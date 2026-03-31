Urrao y Betulia tienen desabastecimiento de gas natural por emergencia vial

Hay preocupación en el Suroeste de Antioquia, especialmente de cara a los días más importantes de Semana Santa, por cuenta del cierre total de la vía entre los municipios de Concordia y Betulia tras una falla geológica en el sector conocido como La Quiebra.

La emergencia tiene en jaque la movilidad de la zona y ya empieza a afectar significativamente asuntos como la prestación de servicios públicos domiciliarios. Este es el caso del gas natural, servicio con el no cuentan desde al menos hace ocho horas en Betulia.

Así lo confirmó el alcalde de esta localidad, Néstor Camilo Serna, quien destacó que avanzan las gestiones para recuperar la transitabilidad por la vía alterna, hacia el municipio de Salgar, y así permitir la llegada hasta la zona urbana de los tractocamiones de EPM que transportan el energético, incluso de camino al vecino municipio de Urrao.

"Estamos aún a la espera de que Infraestructura departamental nos habilite en unos puntos críticos que en total son como tres o cuatro puntos muy críticos donde estos vehículos por su capacidad y su tamaño pues necesitan un buen espacio para poder cubrir esta ruta", explicó el mandatario.



Otro de los asuntos que genera inquietud tiene que ver con las pérdidas económicas que la situación puede generar para varios sectores del municipio, en fechas donde son esperados muchos turistas con motivo de las celebraciones religiosas por la Semana Santa.

"Teníamos una expectativa de que esta semana nos visitaran las familias betulianas, muchas personas que van a conocer el municipio, que van a otras a conocer algunas actividades tradicionales y turísticas", declaró Serna.

En el sector de la emergencia se mantienen expertos verificando la estabilidad del terreno y evaluando cuáles son las intervenciones a realizar para habilitar cuanto antes el corredor que también pone en riesgo la comercialización de la cosecha cafetera del primer periodo del año.