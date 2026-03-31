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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Urrao y Betulia tienen desabastecimiento de gas natural por emergencia vial

Urrao y Betulia tienen desabastecimiento de gas natural por emergencia vial

Una enorme falla geológica en el corredor Concordia - Betulia pone en jaque la movilidad de esta zona del Suroeste de Antioquia.

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