Cae alias ‘Chalía’ , del Clan del Golfo, señalado de amenazas contra líderes sociales en Chocó

Capturaron a alias ‘Chalía’, del Clan del Golfo, quien es el presunto responsable de cuatro homicidios y amenazas contra líderes sociales en Chocó. Las autoridades revelaron que no tenía una, sino varias órdenes de captura vigentes y estaba en el cartel de los más buscados de MinDefensa por afectar a defensores de DD.HH.

Unidades del Cuerpo Élite de Sijín de Urabá, la Fiscalía y el Gaula Militar, lograron esta captura contra José Elías Cortés Velásquez. Esta persona figuraba en el cartel de los más buscados por afectaciones a líderes sociales, firmantes de paz y defensores de derechos humanos, por hechos registrados en el vecino departamento del Chocó.

La operación se desarrolló en la vereda La Borojera, zona rural del municipio de Nuevo Belén de Bajirá, donde las autoridades adelantaron un allanamiento en el que también fueron incautadas dos armas de fuego, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, además de 21 cartuchos de diferentes calibres y un proveedor para pistola.

#Video Así fue el momento de la captura de alias "Chalía", del Clan del Golfo, presunto responsable de cuatro homicidios y amenazas contra líderes sociales en @GobChoco. Estaba en el cartel de los más buscados de @mindefensa por afectar a defensores de DD.HH. #MañanasBlu pic.twitter.com/w7ay2s7H4S — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 1, 2026

Según explicó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía en Urabá, el hombre no tenía una sino varias órdenes de captura vigentes, pues se le vincula judicialmente con al menos cinco casos.



“Alias ‘Chalía’ era requerido mediante cuatro órdenes judiciales vigentes, tres por homicidio y una por amenazas relacionadas con hechos ocurridos en los años 2018 y 2021 en el municipio de Carmen del Darién, donde resultaron afectados líderes indígenas, comunitarios y sociales”, aseveró.

Entre los procesos investigativos se encuentran los homicidios de un líder indígena de la comunidad Alto Guayabal, un líder comunal y un líder comunitario, así como amenazas contra un líder social de la comunidad de Uradá, hechos que ya eran objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales competentes.

Por su parte, el coronel Diego Alberto León Grimaldos, comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército, habló de lo que significa esta captura para la organización criminal.

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“Con este resultado se afecta de manera significativa la capacidad de mando y control de esta organización criminal, así como sus economías ilícitas derivadas del narcotráfico y la extorsión en los departamentos de Antioquia y Chocó”, agregó.

Recordemos que el cartel de búsqueda fue publicado por las autoridades en el año 2025, ofreciendo hasta 15 salarios mínimos mensuales vigentes por quien diera información que permitiera su ubicación y posterior captura.

Alias ‘Chalía’, además de integrar el cartel de los más buscados por afectaciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos, presuntamente hacía parte de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo.