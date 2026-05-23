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Golpe al Clan del Golfo en Meta: cayeron cuatro integrantes de la estructura de alias ‘Morcilla’

Según el Ejército los capturados utilizaban drones para evadir vigilar a las autoridades y evadir operativos en su contra.

cayeron cuatro integrantes de la estructura de alias ‘Morcilla’.jpg
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 23 de may, 2026

En una operación militar desarrollada en zona rural de Villavicencio, el Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, capturó a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de cometer extorsiones, homicidios, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos en el departamento del Meta.

El operativo se llevó a cabo en la vereda Caños Negros, donde, según información de inteligencia militar, los uniformados ubicaron a una comisión de esa organización criminal que intentaba ocultarse de las acciones ofensivas desplegadas por las autoridades contra esa estructura ilegal.

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De acuerdo con el Ejército, los capturados harían parte del grupo que opera bajo las órdenes de alias ‘Morcilla’, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el Meta. Las investigaciones indican que esta estructura venía ejerciendo presión criminal sobre campesinos, ganaderos, comerciantes y transportadores en municipios como Villavicencio, San Martín y Acacias, mediante extorsiones y amenazas.

Las autoridades, además, les atribuyen participación en homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento ilícito de menores de edad, hechos que venían generando preocupación en distintas zonas rurales del departamento.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron cuatro armas de fuego, munición, equipos de comunicación, material de intendencia y dos drones que, al parecer, eran utilizados por la organización para vigilar movimientos de la fuerza pública y anticiparse a los operativos militares.

Fuentes militares señalaron que ya se habían realizado al menos tres operaciones previas contra este grupo, pero los presuntos integrantes lograban escapar gracias al monitoreo aéreo realizado con drones, que les permitía detectar con anticipación el desplazamiento de tropas.

Según información conocida por las autoridades, los integrantes de la estructura habrían hecho volar ambos drones al mismo tiempo. Cuando los equipos se quedaron sin batería y fueron aterrizados para cargarlos, el Ejército aprovechó esa ventana de tiempo para avanzar sobre el lugar, ya identificado mediante labores de inteligencia, y ejecutar el operativo de captura.

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Los cuatro detenidos, junto con el material incautado, quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.

cayeron cuatro integrantes de la estructura de alias ‘Morcilla’.

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