Llegan 50 soldados como refuerzo para la jornada electoral en el Urabá chocoano

A pocos días de las elecciones presidenciales, el Ejército Nacional reforzó la presencia en el Urabá chocoano para evitar el constreñimiento a la población civil y mitigar posibles acciones armadas del Clan del Golfo. A esta región llegaron más de 50 soldados solo para tareas de acompañamiento.

El Ejército Nacional informó que fortaleció su presencia en el Urabá chocoano con el despliegue de nuevas capacidades militares que buscan fortalecer la seguridad en esta subregión estratégica del país, una de las más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Este refuerzo se da a pocos días de las elecciones presidenciales y por ello se confirmó la llegada de tropas especializadas para asumir operaciones de control territorial y protección de la población civil en corredores clave del Darién chocoano.

Según la Fuerza Pública, el objetivo es aumentar la capacidad de reacción frente a las amenazas del Clan del Golfo y otros actores armados que delinquen en esta zona limítrofe entre Antioquia y Chocó, y por ello el despliegue contempla unidades con capacidades diferenciales, entrenadas para operaciones de estabilidad y combate en áreas rurales complejas.



De acuerdo con información divulgada por el Ejército Nacional, más de 50 soldados fueron enviados para reforzar las tareas de control y acompañamiento a las comunidades, además de apoyar la ejecución del denominado Plan Democracia 2026, con el que se busca garantizar condiciones de seguridad de cara a los procesos electorales.

Las autoridades militares señalaron que el Urabá chocoano continúa siendo un punto estratégico para las estructuras criminales debido a sus rutas de movilidad y salida hacia el Caribe, razón por la cual se incrementarán las operaciones ofensivas y de vigilancia en municipios y zonas rurales.