En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Carta de Leyva
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En colegio de Antioquia celebraron el regreso del gallo 'Claudio', mascota que se había extraviado

En colegio de Antioquia celebraron el regreso del gallo 'Claudio', mascota que se había extraviado

Uniformados de la Fuerza Pública llegaron al colegio con el gallo en su manos, generando una ovación enorme en esta zona del casco urbano del municipio de Andes.

Gallo devuelvo a colegio en Andes, Antioquia.
Gallo devuelvo a colegio en Andes, Antioquia.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Como en los dibujos animados, el gallo Claudio es toda una celebridad en la Institución Educativa San Juan de Andes, no obstante, el animal se perdió de la noche a la mañana por lo que la comunidad educativa denunció la situación ante la Policía Nacional.

Una vez conocida la situación, las autoridades en el Suroeste antioqueño emprendieron una ardua búsqueda que terminó en final feliz luego de que fuera encontrado Claudio. El gallo fue llevado de nuevo a la institución educativa, lo que ocasionó la alegría de profesores y alumnos.

En las imágenes que se han hecho virales a través de redes sociales se logra apreciar cómo los uniformados de la Fuerza Pública llegan al colegio con el gallo en su manos, generando una ovación enorme en esta zona del casco urbano del municipio de Andes.

La Institución Educativa San Juan de Andes celebró la recuperación de Claudio e indicó que, “con este suceso, queda demostrado que, aunque somos vulnerables, nuestra institución está dotada con un sistema de seguridad tanto tecnológica como humana que garantiza la plena confianza”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Andes

Policía Nacional

Animales

Publicidad

Publicidad

Publicidad