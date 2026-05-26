En colegio de Antioquia celebraron el regreso del gallo 'Claudio', mascota que se había extraviado

Como en los dibujos animados, el gallo Claudio es toda una celebridad en la Institución Educativa San Juan de Andes, no obstante, el animal se perdió de la noche a la mañana por lo que la comunidad educativa denunció la situación ante la Policía Nacional.

Una vez conocida la situación, las autoridades en el Suroeste antioqueño emprendieron una ardua búsqueda que terminó en final feliz luego de que fuera encontrado Claudio. El gallo fue llevado de nuevo a la institución educativa, lo que ocasionó la alegría de profesores y alumnos.

En las imágenes que se han hecho virales a través de redes sociales se logra apreciar cómo los uniformados de la Fuerza Pública llegan al colegio con el gallo en su manos, generando una ovación enorme en esta zona del casco urbano del municipio de Andes.

La Institución Educativa San Juan de Andes celebró la recuperación de Claudio e indicó que, “con este suceso, queda demostrado que, aunque somos vulnerables, nuestra institución está dotada con un sistema de seguridad tanto tecnológica como humana que garantiza la plena confianza”.

