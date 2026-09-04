Impresionantes videos de tormenta que azotó a Toronto: ciudadanos fueron arrastrados por el viento

La fuerza de la naturaleza volvió a quedar expuesta en impresionantes imágenes que muestran cómo una tormenta extrema golpeó Toronto, Canadá. Videos captaron ráfagas capaces de poner en riesgo a trabajadores que se encontraban en las alturas, mientras una intensa granizada cubría calles y vehículos en cuestión de minutos.

En grabaciones difundidas en redes sociales, las escenas reflejan una vez más la creciente fuerza con la que pueden presentarse algunos fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático. Vientos intensos, lluvias torrenciales y granizo de gran tamaño transformaron distintos sectores de la ciudad en cuestión de instantes.

Impresionantes videos de la tormenta que azotó a Toronto

Fuertes lluvias provocaron inundaciones, caída de árboles y líneas eléctricas, además de cortes de energía que afectaron a decenas de miles de personas.



Uno de los momentos más impactantes quedó registrado en un edificio de apartamentos, donde trabajadores que se encontraban sobre andamios estuvieron a punto de caer cuando las fuertes ráfagas de viento hicieron tambalear la estructura. Los trabajadores tuvieron que aferrarse para evitar perder el equilibrio mientras la tormenta azotaba la zona.

Otras imágenes también captaron el momento en que una potente granizada golpeó Toronto durante el día. El fenómeno cubrió rápidamente calles y vehículos con hielo, mientras residentes buscaban refugio para protegerse de las condiciones extremas, pues algunos indicaron que el granizo era de gran tamaño.

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Además de las lluvias, la tormenta estuvo acompañada por fuertes ráfagas de viento, que provocaron daños y complicaron la situación en distintos puntos de la ciudad. Uno de los videos muestra cómo varias personas que al parecer deseaban cruzar un semáforo son arrastradas por una ráfaga de viento.

Incluso tuvieron que refugiarse por unos minutos en un establecimiento comercial en la esquina para evitar ser arrastrados; no obstante, algunas personas terminaron en el suelo e incluso siendo golpeadas por algunos semáforos que cayeron al suelo debido a la tormenta.

Efectos del cambio climático ya son irreversibles

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Frente a lo ocurrido, el gobierno de Canadá advirtió que los cambios provocados por el calentamiento global ya son "irreversibles", esto después de que el país se haya calentado más de dos grados centígrados en los últimos 75 años, lo que ha provocado el deshielo de glaciares y la subida del nivel del mar.

Un informe publicado en el 'Canada’s Changing Climate Report', elaborado por organismos federales, universidades y centros científicos, concluyó que desde 1970 Canadá se ha calentado casi dos veces más rápido que la media mundial y que el Ártico canadiense lo ha hecho tres veces más rápido.

El norte del país ha registrado un aumento de la temperatura de 2,6 grados desde 1948, mientras que las precipitaciones anuales en Canadá han crecido un 9,7 % desde 1949 y un 18,9 % en el norte del país.

El informe también indica que la influencia humana tiene mucho que ver con lo que está pasando, pues es la única explicación compatible con el conjunto de cambios observados, entre ellos:



Olas de calor más extremas.

Temporadas de incendios más largas.

Menor duración de la nieve y el hielo.

Océanos más cálidos.

Subida del nivel del mar.

#Internacional | 🔴 Una intensa tormenta generó lluvias torrenciales, inundaciones y una fuerte granizada en Toronto, donde se reportaron bloques de hielo de hasta 7 centímetros de diámetro.



📌 Las autoridades también emitieron una alerta por posible tornado. Los fuertes… pic.twitter.com/ka3b1aQBnG — El ⭕lfato (@Elolfato) September 4, 2026

*Con información de EFE.