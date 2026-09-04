Sale a la luz última petición que hizo Jonathan Meléndez antes de ser asesinado junto a su familia

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, y de su familia continúa bajo investigación, mientras se conocen nuevos detalles sobre las horas previas al múltiple crimen ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Una reconstrucción de los hechos, basada en las cámaras de seguridad del residencial y en información difundida sobre la investigación, permitió establecer parte de los movimientos de los dos hombres que posteriormente fueron detenidos por su posible relación con el caso: Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

Según esa reconstrucción, ambos habrían llegado al residencial alrededor de las 5:24 de la tarde del 1 de septiembre. La relación de confianza que Diego Sebastián mantenía con Meléndez, derivada de los negocios que compartían, habría permitido que los dos hombres ingresaran al inmueble sin levantar sospechas.

Sin embargo, Jonathan todavía no se encontraba en su vivienda cuando llegaron. Las versiones conocidas sobre el caso indican que el ataque contra las personas que estaban dentro del apartamento habría comenzado antes del regreso del músico.



Diego Rosén fue capturado por el asesinato del músico. Foto: Redes sociales

La advertencia que Jonathan hizo antes de regresar a casa

Uno de los detalles que más ha llamado la atención dentro de la reconstrucción es la conversación que Jonathan Meléndez habría sostenido con un amigo identificado como Freddy poco antes de dirigirse a su apartamento.

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De acuerdo con la información publicada por Milenio, el músico le contó que atravesaba problemas con Diego y le hizo una petición ante la posibilidad de que algo pudiera ocurrirle.

Si por la noche no contesto, repórtalo a las autoridades le habría dicho Jonathan a su amigo

Después, según el mismo relato, agregó una frase en la que hizo referencia directa a sus diferencias con quien posteriormente sería detenido como sospechoso del crimen.

Ya sabes que traigo unos pedos (sic) con Diego habría manifestado el tecladista

La conversación adquiere especial relevancia debido a que, poco después, Jonathan regresó a su vivienda, donde presuntamente se encontraba Diego Sebastián. Las autoridades intentan establecer qué ocurrió exactamente a partir de ese momento.

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¿Qué pasó cuando Jonathan llegó al apartamento?

De acuerdo con la reconstrucción difundida, cuando el músico ingresó al inmueble se habría encontrado con Diego Sebastián. En ese momento habría comenzado una discusión relacionada con dinero y con los negocios que ambos compartían.

Una de las versiones conocidas señala que Diego presuntamente reclamaba una suma cercana a los 300.000 pesos mexicanos. Sin embargo, ese monto no estaba acreditado hasta ese momento y hace parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Las indagaciones también apuntan a que Diego habría sometido a Jonathan y lo habría obligado a presenciar parte de lo que estaba ocurriendo dentro de su propia vivienda antes de asesinarlo.

El crimen dejó como víctimas al músico, su esposa Ana Paula Barragán, quien estaba embarazada, su hija de tres años y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba como empleada doméstica y nana de la familia. La mascota del hogar también fue encontrada sin vida.

Ella era Aleyda Romero, empleada doméstica del músico Jonathan Meléndez. Foto: Redes sociales

El hijo mayor de Jonathan y Ana Paula, de seis años, sobrevivió al ataque luego de permanecer escondido dentro de una habitación.

Otro elemento que forma parte de la reconstrucción es lo que habría ocurrido después del ataque. Diego Sebastián presuntamente permaneció durante más de una hora dentro del apartamento.

Durante ese periodo, habría buscado una computadora portátil o una memoria USB que, según la información difundida, podría contener datos relacionados con recursos en criptomonedas.

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Este aspecto es ahora uno de los elementos que los investigadores deberán verificar para determinar si existía un móvil económico detrás del crimen.

Las cámaras de seguridad del residencial también hacen parte de las pruebas con las que las autoridades buscan reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del homicidio.