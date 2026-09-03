Así quedó el baño donde encontraron a esposa y bebé de Jonathan Meléndez tras asesinato

La investigación por el asesinato del músico mexicano Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, continúa generando conmoción por los detalles que han salido a la luz sobre la escena del crimen.

Un video difundido en redes sociales permitió conocer cómo encontraron el apartamento en el que fueron asesinados el artista, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

Las imágenes, descritas como explícitas y de fuerte contenido, fueron grabadas durante el ingreso de agentes de la Policía Municipal al inmueble, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Uno de los espacios que más llamó la atención fue el baño, donde se encontraban los cuerpos de la esposa de Meléndez y de la menor.

En el registro se observa el lugar con numerosas manchas de sangre, mientras los uniformados avanzan por la vivienda y verifican lo ocurrido. En medio de la diligencia, uno de los agentes hace una referencia que generó especial impacto entre quienes conocieron posteriormente el contenido del video.



“Aquí están las pisaditas de la bebé”, se escucha decir a uno de los policías mientras revisa el lugar.

El asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, de su familia y empleada doméstica, habría sido su socio Diego Sebastián, quien lo visitó para tratar un asunto de dinero. El atacante solo dejó un testigo, un niño de seis años que logró esconderse. Así ocurrió el… pic.twitter.com/0rYTxt0x6l — Nacho Lozano (@nacholozano) September 3, 2026

La escena corresponde a uno de los puntos donde fueron encontradas las víctimas, según la información conocida hasta ahora sobre el múltiple homicidio. El caso involucra a cuatro personas asesinadas y a un menor de seis años que logró sobrevivir.

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Así encontraron a las víctimas

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas. Tanto la esposa de Meléndez como su hija presentaban heridas provocadas por arma de fuego en la cabeza.

La esposa del músico, identificada como Ana Paola Barragán, tenía 35 años y se encontraba embarazada de cuatro meses. La pareja también tenía una hija de tres años, quien murió en el mismo ataque.

La cuarta víctima fue Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba como empleada doméstica en la vivienda. Según los reportes conocidos, ella fue localizada en el cuarto de servicio y presentaba una herida de bala en la espalda.

Jonathan Meléndez Foto: IG Jonathan Meléndez

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El escenario del crimen también dejó otro elemento que ha llamado la atención de los investigadores: el perro de la familia fue encontrado atado dentro del inmueble.

Mientras tanto, el hijo mayor de Jonathan Meléndez, de seis años, permaneció con vida. El menor habría logrado evitar ser atacado al esconderse debajo de una cama de la vivienda. Posteriormente fue localizado por las autoridades sin heridas visibles y quedó bajo protección mientras avanza la investigación.

Investigan una posible disputa económica

Las autoridades trabajan para establecer qué ocurrió dentro del apartamento y cuál habría sido el motivo del ataque. Las primeras indagaciones apuntan a que los responsables pudieron aprovechar una relación de confianza con la familia para ingresar al domicilio.

La Fiscalía mexicana estableció preliminarmente que el ataque habría ocurrido entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche. Uno de los principales sospechosos sería Diego Sebastián “N”, señalado como socio de negocios de Meléndez.

Según las hipótesis que han circulado en medios mexicanos, detrás del crimen podría existir una disputa económica relacionada con una agencia de viajes que el músico habría compartido con uno de los investigados. También se indaga por una presunta deuda superior a 300.000 pesos mexicanos.

El caso ha causado especial impacto en la escena musical mexicana por la muerte de Meléndez, conocido artísticamente como “Honas”. El tecladista tenía 38 años y hacía parte de Camilo Séptimo, agrupación con la que había desarrollado buena parte de su carrera.

Meses antes de su asesinato, el músico había hablado sobre su proceso creativo y la importancia que tenía para él conectarse con la naturaleza.

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“La verdadera inspiración se encuentra afuera, teniendo experiencias”, había dicho durante una entrevista relacionada con el lanzamiento de Mapas II.

Ahora, esas palabras han vuelto a circular en redes sociales mientras las autoridades intentan reconstruir las últimas horas de vida del artista y de las otras víctimas del ataque.