Comenzó el velorio del músico Jonathan Meléndez y su familia luego de crimen en su hogar

En una funeraria del Valle de México comenzó el velorio de Jonathan Samuel Meléndez, tecladista, compositor, productor musical y uno de los integrantes fundadores de la banda Camilo Séptimo, quien fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada de la familia dentro de su vivienda, en Atizapán de Zaragoza, México.

Durante la madrugada de este jueves, la Fiscalía entregó los cuerpos de las víctimas a sus familiares. Además de Jonathan, de 38 años, fueron trasladados los restos de Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; Sofía, de tres años, y Aleida Romero, de 21 años, quien trabajaba para la familia. La mascota del hogar, una perrita llamada Nala, también murió en el ataque.

De acuerdo con el informe de Canal 11HN, el velorio de la familia se realiza en una funeraria del Valle de México, mientras que los restos de Aleida Romero son velados en el municipio de Chalco, al oriente del Estado de México.

El único sobreviviente del crimen fue un niño de seis años, hijo de Jonathan y Ana Paula. El menor habría logrado salvarse al esconderse debajo de la cama cuando escuchó los disturbios. Las autoridades lo encontraron con vida y sin signos de violencia. Por ahora permanece bajo el cuidado de su familia y no ha sido entrevistado por las autoridades ministeriales.



Jonathan y su esposa fueron encontrados por la Policía casi a la medianoche del martes dentro de su departamento, ubicado en una zona residencial de la periferia de Ciudad de México. Según la Secretaría de Seguridad, el músico estaba maniatado y presentaba un disparo en la cabeza. Su esposa también fue asesinada de un disparo, al igual que Sofía, mientras que la empleada de 21 años fue encontrada con una herida de bala en la espalda.

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Las investigaciones apuntan a dos presuntos implicados, identificados como Diego Sebastián N. y Gerardo N., quienes permanecen detenidos mientras la Fiscalía espera que un juez libre las respectivas órdenes de aprehensión para que sean trasladados a un centro penitenciario del Estado de México.

Homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo Foto: captura de video Azteca Noticias

Una de las líneas de investigación señala que los responsables habrían aprovechado la relación de confianza entre uno de ellos y Jonathan para ingresar al domicilio. Diego Sebastián N. era socio del músico en una aplicación dedicada a ofrecer el alquiler de casas y habitaciones en diferentes lugares de México, una relación comercial que, según el informe, le habría permitido superar varios filtros de seguridad. Incluso habría quedado registrado por una cámara del ascensor.

El presunto socio tenía previsto reunirse con Jonathan el día del crimen. El músico, de hecho, había advertido a un amigo que, si no se comunicaba después de determinado tiempo, avisara a las autoridades. Una fuente oficial señaló que una de las posibles causas del homicidio sería el robo. Las investigaciones continúan para establecer con precisión qué ocurrió dentro del inmueble y determinar la responsabilidad de los dos detenidos.

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Jonathan Meléndez, conocido artísticamente como Honas, era una figura vinculada al desarrollo de Camilo Séptimo, agrupación formada en 2013 y reconocida dentro de la escena del synth pop mexicano. La banda cuenta con cuatro álbumes publicados y recibió una nominación a los Premios MTV MIAW en 2022.