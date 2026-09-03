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Revelan por qué hijo de 6 años de Jonathan Meléndez se salvó en crimen: ahora tendrá que testificar

El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, luego de que vecinos de la torre en la que residía la familia alertaran a la policía municipal de gritos y detonaciones de arma de fuego al interior del departamento.

Foto de referencia
Menor de edad.
Foto de referencia: Meta IA
Por: Patricia González
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Autoridades mexicanas detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo, de su esposa embarazada, de su hija de tres años y de la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México

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El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, luego de que vecinos de la torre en la que residía la familia alertaran a la policía municipal de gritos y detonaciones de arma de fuego al interior del apartamento.

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Jonathan Meléndez
Foto: IG Jonathan Meléndez

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Las hipótesis del asesinato del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija en México

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¿Quién era Jonathan Meléndez, el reconocido músico asesinado junto a su familia en México?

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con meses de gestación), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida.

¿Cómo logró salir ileso uno de los niños?

En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un menor de seis años quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física. Se trata del hijo de la pareja.

El menor logró sobrevivir ileso físicamente gracias a que se escondió entre las cobijas de una de las habitaciones durante el ataque armado.

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Capturas y sospechosos

Las detenciones de Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, y de Gerardo "N" se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México.

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Fuentes federales confirmaron que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián "N", identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque.

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