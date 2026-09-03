Presidenta de México reacciona a masacre de músico y su familia en penthouse

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó este jueves el apoyo federal a los familiares del músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, quien fue asesinado el martes en su casa junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota.

El crimen habría ocurrido el martes entre las 17:30 y las 19:40 horas. Las autoridades localizaron sin vida a Meléndez, de 38 años; su esposa, de 35 y con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos; una trabajadora de 21 años, y la mascota de la familia.

Un hijo de la pareja, de seis años, fue encontrado ileso dentro del inmueble.

En su conferencia diaria en Palacio Nacional, la mandataria mexicana calificó de “muy triste” y “lamentable” este homicidio múltiple y aseguró que las autoridades del central Estado de México ya brindan apoyo a los familiares de las víctimas.



“Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México, y (haremos) lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación”, afirmó la mandataria durante su conferencia en la capital mexicana.

🔴 Había disputa entre familias en caso de multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia, dice Sheinbaum.



La presidenta @Claudiashein informó que "ya se conocen las causas" del asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de 3 años, la joven que… pic.twitter.com/d4gvEzoOGs — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 3, 2026

Sheinbaum dijo que fue informada del caso desde el miércoles, confirmó que “ya hay detenidos” y sostuvo que las autoridades conocen de las causas relacionadas con “una disputa que tenía la familia con otra familia”, un elemento que, indicó, ya ha aparecido en publicaciones periodísticas.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el miércoles de la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, investigados por su probable participación en el homicidio múltiple ocurrido el martes en un departamento de Atizapán de Zaragoza, municipio del Estado de México situado en la periferia de la capital.

Foto: IG Camiloseptimomx

Diego Sebastián fue identificado por las autoridades como socio de Meléndez y probable autor del crimen.

Según la investigación preliminar, el señalado habría aprovechado la relación de confianza con el músico para ingresar al domicilio, mientras Gerardo es investigado por su posible intervención.

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Fuentes federales consultadas por EFE señalaron que la principal línea de investigación apunta al robo, facilitado por la relación comercial entre las partes.

En paralelo, el periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, difundió que el encuentro entre el músico y su socio habría estado relacionado con un préstamo y que ambos discutieron antes del ataque.

La Fiscalía no ha confirmado públicamente ese detalle como móvil definitivo, ni ha dado más detalles de sus líneas de investigación.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil y determinar su situación jurídica ante un juez del Estado de México competente.