Presunto asesino de Jonathan Meléndez habría entrado al apartamento con su permiso, dice periodista

La investigación por el homicidio del músico mexicano Jonathan Samuel Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y de su familia tiene una pista sobre la forma en que Diego Sebastián, uno de los detenidos por el caso, habría ingresado al apartamento.

De acuerdo con el periodista Mario Rodríguez, de Grupo Milenio, la información en Mañanas Blu que se tiene hasta ahora apunta a que Diego Sebastián habría sido quien ingresó al inmueble. El comunicador explicó que existen grabaciones de seguridad en las que se observa su llegada al edificio.

“Información que se tiene ya corroborada es que aparentemente Diego Sebastián es el que sí ingresó. Hay que recordar, hay algunas grabaciones en donde, bueno, se aprecia cómo es que este sujeto ingresa a este edificio, a esta torre de departamentos, a través del elevador”, explicó Rodríguez.

Jonathan habría permitido su ingreso

El periodista señaló que su investigación permitió establecer que Diego Sebastián pudo ingresar con el consentimiento de las víctimas, aunque la forma en que lo planteó mantiene la versión en términos de posibilidad.



“Fue un tema que, bueno, pues también tuvimos la oportunidad de investigar y sobre todo confirmar que pudo ingresar a través del consentimiento por parte de las víctimas”, afirmó.

Rodríguez agregó que, según la información conocida, Jonathan habría sido quien permitió el ingreso de Diego Sebastián a su domicilio porque ambos tendrían previsto encontrarse allí.

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“Es decir, Jonathan habría dado precisamente el acceso para que Diego pudiera ingresar a su domicilio, toda vez que, bueno, habrían de tener una reunión justo en este departamento”, señaló el periodista.

De esta manera, la investigación apunta a que Diego Sebastián habría llegado al apartamento para un encuentro previamente acordado con Jonathan Meléndez.

Aún no está clara la participación de Gerardo

En el caso también fue detenido un hombre identificado como Gerardo. Sin embargo, el periodista aclaró que el Ministerio Público todavía no ha establecido qué papel habría tenido en los hechos.

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“En lo que refiere al posible grado de participación de Gerardo, aún no ha sido aclarado por parte del Ministerio Público”, explicó Rodríguez.

El comunicador agregó que existe una presunción sobre la posible presencia o participación de Gerardo junto con Diego Sebastián, pero que ese aspecto todavía debe ser determinado por las autoridades.

“Sin embargo, se presume que estuvo justo en las inmediaciones, o bien tuvo alguna participación junto con Diego Sebastián. Pero todavía es un tema que tendrá que, en este caso, dirimir la Fiscalía Estatal”, puntualizó.