En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ministerio de Educación
Jonathan Meléndez
Fenómeno de El Niño
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Presunto asesino de Jonathan Meléndez habría entrado al apartamento con su permiso, dice periodista

Presunto asesino de Jonathan Meléndez habría entrado al apartamento con su permiso, dice periodista

Otra de las líneas que hace parte de la investigación relaciona al señalado responsable con una posible red de fraudes.

Jonathan Meléndez
Jonathan Meléndez
Foto: IG Camiloseptimomx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La investigación por el homicidio del músico mexicano Jonathan Samuel Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y de su familia tiene una pista sobre la forma en que Diego Sebastián, uno de los detenidos por el caso, habría ingresado al apartamento.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el periodista Mario Rodríguez, de Grupo Milenio, la información en Mañanas Blu que se tiene hasta ahora apunta a que Diego Sebastián habría sido quien ingresó al inmueble. El comunicador explicó que existen grabaciones de seguridad en las que se observa su llegada al edificio.

Últimas noticias

Nigeria.png
Mundo

Emanación de vapores tóxicos en oleoducto de Nigeria deja 37 muertos

Salón de clase - referencia
Mundo

Nueva York frena uso de la IA en las aulas: reto de educar sin "niños burbuja" ni "profesores bots"

“Información que se tiene ya corroborada es que aparentemente Diego Sebastián es el que sí ingresó. Hay que recordar, hay algunas grabaciones en donde, bueno, se aprecia cómo es que este sujeto ingresa a este edificio, a esta torre de departamentos, a través del elevador”, explicó Rodríguez.

Jonathan habría permitido su ingreso

El periodista señaló que su investigación permitió establecer que Diego Sebastián pudo ingresar con el consentimiento de las víctimas, aunque la forma en que lo planteó mantiene la versión en términos de posibilidad.

“Fue un tema que, bueno, pues también tuvimos la oportunidad de investigar y sobre todo confirmar que pudo ingresar a través del consentimiento por parte de las víctimas”, afirmó.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Rodríguez agregó que, según la información conocida, Jonathan habría sido quien permitió el ingreso de Diego Sebastián a su domicilio porque ambos tendrían previsto encontrarse allí.

Publicidad

“Es decir, Jonathan habría dado precisamente el acceso para que Diego pudiera ingresar a su domicilio, toda vez que, bueno, habrían de tener una reunión justo en este departamento”, señaló el periodista.

De esta manera, la investigación apunta a que Diego Sebastián habría llegado al apartamento para un encuentro previamente acordado con Jonathan Meléndez.

Aún no está clara la participación de Gerardo

En el caso también fue detenido un hombre identificado como Gerardo. Sin embargo, el periodista aclaró que el Ministerio Público todavía no ha establecido qué papel habría tenido en los hechos.

Publicidad

“En lo que refiere al posible grado de participación de Gerardo, aún no ha sido aclarado por parte del Ministerio Público”, explicó Rodríguez.

El comunicador agregó que existe una presunción sobre la posible presencia o participación de Gerardo junto con Diego Sebastián, pero que ese aspecto todavía debe ser determinado por las autoridades.

“Sin embargo, se presume que estuvo justo en las inmediaciones, o bien tuvo alguna participación junto con Diego Sebastián. Pero todavía es un tema que tendrá que, en este caso, dirimir la Fiscalía Estatal”, puntualizó.

Relacionados

México

Publicidad

Publicidad

Publicidad