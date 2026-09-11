Condenan a 21 años de prisión a hombre implicado en cinco crímenes en Bucaramanga

Un hombre identificado como Andrés Felipe Posada Salas fue condenado a 21 años y 2 meses de prisión, tras ser declarado responsable de cinco hechos delictivos ocurridos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 en el norte de Bucaramanga.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron en los barrios Café Madrid y Villas de San Ignacio y dejaron tres personas muertas y seis heridas. Una de las víctimas fue un estudiante del Sena.

Las autoridades establecieron que los ataques habrían sido cometidos cuando Posada Salas se movilizaba en una motocicleta. Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego mientras se encontraban en espacios públicos o establecimientos comerciales.

El hombre fue capturado el 25 de marzo y la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico, fabricación, porte o tenencia de arma de fuego.



Durante el proceso judicial, Posada Salas aceptó su responsabilidad y suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, que posteriormente fue aprobado por un juez de conocimiento, quien impuso la condena de 21 años y 2 meses de prisión.

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La condena se conoce en medio de la preocupación por los hechos de violencia y el aumento de los homicidios en Bucaramanga, donde las autoridades han reportado casos relacionados con disputas y reacomodamientos de estructuras delincuenciales.

Capturado alias ‘Macho Rusio’, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en Cáchira, Norte de Santander. El hombre fue detenido durante un allanamiento en la vereda Villa Nueva. #VocesySonidos pic.twitter.com/wboJLZVcga — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 9, 2026

En las últimas semanas, la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía han reforzado las acciones contra el sicariato y las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, extorsión y otros delitos, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias y responsables de los diferentes hechos violentos registrados en la ciudad.