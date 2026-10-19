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Denuncian presunta negligencia en hospital de Envigado con adolescente víctima de violencia sexual

A la menor de edad inicialmente le negaron la atención en el centro asistencial porque no llegó con un adulto responsable.

Abuso sexual / Foto de referencia: AFP
Blu Radio - AFP
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

La respuesta inicial que habría recibido una adolescente de 14 años, cuando acudió a un centro asistencial de Envigado para solicitar ayuda tras ser víctima de violencia sexual, ha desatado indignación entre los habitantes del municipio del sur del Valle de Aburrá.

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De acuerdo con los reportes ciudadanos que inicialmente circularon en redes sociales, a la adolescente le habrían indicado que no podían atenderla porque no estaba acompañada por un adulto. La situación generó cuestionamientos por parte de algunos testigos sobre la actuación del personal asistencial, teniendo en cuenta que se trataba de una menor de edad que buscaba atención después de sufrir una presunta agresión sexual.

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"Esa niña llegó desorientada, llegó llena sucia, llena de ramas. Qué tristeza, que iba para la casa", detalló una mujer que presenció lo ocurrido.

Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado.jpg
Hospital Manuel Uribe Ángel.
Alcaldía de Envigado

Según el concejal del municipio, David Londoño, solo la difusión del caso fue lo que motivó la intervención de autoridades locales y directivos del hospital para ponerse al frente de la situación, activando los protocolos correspondientes.

Aunque el corporado indicó que la adolescente ya recibe atención integral, avanzan las investigaciones destinadas a establecer cómo se desarrolló el procedimiento inicial, cuál fue la respuesta del personal de salud y si se presentaron fallas en la aplicación de las rutas de atención.

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"En este momento, lo importante es que ella ya está siendo atendida con todos los protocolos, con toda la atención que amerita el caso, y están en exámenes médicos para develar, pues, cuál fue la realidad de los hechos", manifestó Londoño.

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El caso también llegará al Concejo de Envigado. El 23 de octubre está previsto abordar la situación y conocer las explicaciones de las entidades involucradas, así como los resultados disponibles de las investigaciones y de los exámenes practicados a la víctima, con la debida reserva de su identidad, en el transcurso de los próximos días.

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