Pasajeros y conductor de bus evitaron rapto de un bebé en Medellín: lo entregaron a las autoridades

La reacción de los pasajeros y del conductor de un bus de servicio público permitió recuperar a un bebé de un año de edad que habría sido raptado en el centro de Medellín e iba rumbo al occidente de la ciudad.

Los hechos se habrían originado en inmediaciones de la Plaza Minorista, cerca de un CAI de la Policía. Según la información conocida, el menor se encontraba bajo el cuidado de su madre y una hermana en un cambuche, pues la familia pertenecería a población en situación de calle y sería originaria del departamento de Magdalena.

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En circunstancias que son materia de investigación, un hombre se habría llevado al bebé y posteriormente abordó un bus con destino a San Javier. Durante el trayecto, el comportamiento del individuo llamó la atención de varios pasajeros y del conductor, quienes reaccionaron al advertir una situación que les generó sospechas.

La intervención de los ocupantes del vehículo permitió que el bebé fuera separado del presunto responsable y entregado a las autoridades. Posteriormente, el niño quedó bajo la protección de la Policía de Infancia y Adolescencia, que activó los procedimientos correspondientes para garantizar su seguridad.



"Se logró la recuperación del niño y puesto también a disposición de las autoridades competente de de comisarías para evitar que este niño, pues, lamentablemente, fuera sido hurtado o perdido, de pronto vendido, abusado", sostuvo Jonathan Forero, director de la Fundación No más Drogas.

Tras el rescate, tanto el menor de un año como su hermana quedaron a disposición de una comisaría de familia, mientras se adelantan las actuaciones necesarias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el caso y garantizar el restablecimiento de sus derechos.