Otro homicidio se registró en sector de La Alhambra en El Carmen de Viboral, Antioquia

La violencia sigue generando preocupación en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño. En la noche del domingo, 18 de octubre, un hombre de 29 años fue asesinado con arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en el barrio La Alhambra, en la zona urbana del municipio.

La víctima fue identificada como Juan Andrés Zapata Narváez. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el homicidio ocurrió hacia las 9:40 p. m., en la carrera 33 con calle 34, cerca de un establecimiento nocturno. Según la información recopilada mediante las cámaras de seguridad de Rionegro, dos hombres vestidos con prendas negras y que se movilizaban en una motocicleta del mismo color abordaron a Zapata Narváez y le dispararon en repetidas ocasiones.

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El hombre recibió cuatro heridas de arma de fuego en la cabeza. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar. Las circunstancias y los móviles del crimen son materia de investigación.

Tomada de redes sociales

El crimen de un menor de edad

Este nuevo hecho violento ocurre pocos días después del asesinato de Agustín Álzate Marín, un niño de 13 años que también fue atacado con arma de fuego en el barrio La Alhambra.

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Tras la muerte del menor, su familia pidió a las autoridades esclarecer el crimen y rechazó las versiones que señalaban que su hijo habría sido reclutado por un grupo armado. Su madre lo describió como un niño alegre y amoroso, y pidió no difundir especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

Por este caso, la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Fiscalía y la Policía adelantan las investigaciones mediante un grupo especial.