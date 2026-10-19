En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Museo Nacional
San Andrés
Protestas en Francia
Mancuso

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Otro homicidio se registró en sector de La Alhambra en El Carmen de Viboral, Antioquia

Otro homicidio se registró en sector de La Alhambra en El Carmen de Viboral, Antioquia

Al crimen de Agustín Álzate hace unos días, en las últimas horas se sumó el de un hombre afuera de una discoteca, quien fue asesinado por otros dos hombres que se movilizaban en moto.

El Carmen de Viboral, Antioquia
Alcaldía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

La violencia sigue generando preocupación en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño. En la noche del domingo, 18 de octubre, un hombre de 29 años fue asesinado con arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en el barrio La Alhambra, en la zona urbana del municipio.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La víctima fue identificada como Juan Andrés Zapata Narváez. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el homicidio ocurrió hacia las 9:40 p. m., en la carrera 33 con calle 34, cerca de un establecimiento nocturno. Según la información recopilada mediante las cámaras de seguridad de Rionegro, dos hombres vestidos con prendas negras y que se movilizaban en una motocicleta del mismo color abordaron a Zapata Narváez y le dispararon en repetidas ocasiones.

Últimas noticias

Rapto de menor de edad en Medellín.jpg
Antioquia

Pasajeros y conductor de bus evitaron rapto de un bebé en Medellín: lo entregaron a las autoridades

Entrada del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá.
Antioquia

Clínicas y hospitales de Antioquia se ahogan en deudas por $16 billones de las EPS: esto proponen

Publicidad

El hombre recibió cuatro heridas de arma de fuego en la cabeza. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar. Las circunstancias y los móviles del crimen son materia de investigación.

Juan Andrés Zapata Narváez, de 29 años
Tomada de redes sociales

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El crimen de un menor de edad

Este nuevo hecho violento ocurre pocos días después del asesinato de Agustín Álzate Marín, un niño de 13 años que también fue atacado con arma de fuego en el barrio La Alhambra.

Publicidad

Tras la muerte del menor, su familia pidió a las autoridades esclarecer el crimen y rechazó las versiones que señalaban que su hijo habría sido reclutado por un grupo armado. Su madre lo describió como un niño alegre y amoroso, y pidió no difundir especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

Por este caso, la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Fiscalía y la Policía adelantan las investigaciones mediante un grupo especial.

Relacionados

Carmen de Viboral

Homicidios

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad