En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Polémica en Envigado por comentario de un concejal sobre la discapacidad de una de sus compañeras

Polémica en Envigado por comentario de un concejal sobre la discapacidad de una de sus compañeras

La situación ha sido catalogada como misógina y se ha pedido revisar el supuesto ataque del corporado del Centro Democrático.

Concejales de Envigado.jpg
Concejales de Envigado.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Polémica en Envigado, Antioquia. por comentario de un concejal sobre la discapacidad de una de sus compañeras. La situación ha sido catalogada como misógina y se ha pedido revisar el supuesto ataque del concejal del Centro Democrático.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Una controversia se desató en el Concejo de Envigado luego de que Juan Carlos Vélez del Centro Democrático hiciera un comentario que involucró la condición física de su colega Luz Marina López, integrante del movimiento Creemos, hecho que generó críticas por el supuesto uso de una discapacidad en medio de una discusión política.

Últimas noticias

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Antioquia

Otro intento de robo termina en homicidio: la víctima es un taxista en Copacabana

Crimen de menor de edad en El Carmen de Viboral.jpg
Antioquia

Investigan si menor de edad asesinado en El Carmen de Viboral estaba siendo instrumentalizado

Publicidad

El episodio ocurrió mientras los concejales discutían asuntos relacionados con la situación financiera del Hospital Manuel Uribe Ángel y al comenzar su intervención, Vélez hizo alusión a la ausencia de López y relacionó sus dificultades para caminar con el resultado de un proyecto de acuerdo que había presentado días atrás.

“Entonces yo creo que así como la doctora Luz Marina, qué lástima que no esté hoy o de pronto estará coja como quedó mi proyecto, que invite ahí al doctor Abelardo”, aseguró en la sesión del Concejo.

El movimiento Creemos rechazó lo sucedido y calificó las expresiones como una manifestación de misoginia y maltrato verbal. Además, solicitó a la Mesa Directiva y al Comité de Ética del Concejo de Envigado revisar lo ocurrido y adoptar medidas para proteger los derechos de las mujeres dentro de la corporación.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Hay que mencionar que la tensión entre ambos concejales se remonta a un debate del pasado 28 de septiembre, cuando López planteó reparos a una iniciativa de Vélez para institucionalizar el Día del Agente de Tránsito.

Publicidad

Por su parte, López ha explicado que durante los últimos años ha pasado por procedimientos quirúrgicos y procesos de rehabilitación que, en diferentes momentos, la llevaron a utilizar silla de ruedas y bastón.

Relacionados

Antioquia

Envigado

Personas con discapacidad

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad