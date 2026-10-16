Polémica en Envigado por comentario de un concejal sobre la discapacidad de una de sus compañeras

Polémica en Envigado, Antioquia. por comentario de un concejal sobre la discapacidad de una de sus compañeras. La situación ha sido catalogada como misógina y se ha pedido revisar el supuesto ataque del concejal del Centro Democrático.

Una controversia se desató en el Concejo de Envigado luego de que Juan Carlos Vélez del Centro Democrático hiciera un comentario que involucró la condición física de su colega Luz Marina López, integrante del movimiento Creemos, hecho que generó críticas por el supuesto uso de una discapacidad en medio de una discusión política.

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El episodio ocurrió mientras los concejales discutían asuntos relacionados con la situación financiera del Hospital Manuel Uribe Ángel y al comenzar su intervención, Vélez hizo alusión a la ausencia de López y relacionó sus dificultades para caminar con el resultado de un proyecto de acuerdo que había presentado días atrás.

“Entonces yo creo que así como la doctora Luz Marina, qué lástima que no esté hoy o de pronto estará coja como quedó mi proyecto, que invite ahí al doctor Abelardo”, aseguró en la sesión del Concejo.



El movimiento Creemos rechazó lo sucedido y calificó las expresiones como una manifestación de misoginia y maltrato verbal. Además, solicitó a la Mesa Directiva y al Comité de Ética del Concejo de Envigado revisar lo ocurrido y adoptar medidas para proteger los derechos de las mujeres dentro de la corporación.

Hay que mencionar que la tensión entre ambos concejales se remonta a un debate del pasado 28 de septiembre, cuando López planteó reparos a una iniciativa de Vélez para institucionalizar el Día del Agente de Tránsito.

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Por su parte, López ha explicado que durante los últimos años ha pasado por procedimientos quirúrgicos y procesos de rehabilitación que, en diferentes momentos, la llevaron a utilizar silla de ruedas y bastón.