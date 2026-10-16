Otro intento de robo termina en homicidio: la víctima es un taxista en Copacabana

Otro intento de robo terminó en homicidio: las autoridades investigan el asesinato de un taxista en Copacabana a manos de dos ocupantes de una motocicleta que huyeron tras atacar al hombre con arma de fuego.

Un nuevo hecho violento se registró en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, donde un conductor de taxi perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en lo que las autoridades investigan como un presunto intento de hurto.

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El crimen ocurrió este jueves en la carrera 63A con calle 51, en el barrio El Remanso. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la línea de emergencias 123 recibió el llamado de auxilio que alertaba sobre un conductor inconsciente al interior de un vehículo de servicio público, con heridas provocadas por arma de fuego.

Las primeras hipótesis recopiladas en el lugar por la Policía indican que la víctima, un hombre de entre 45 y 50 años de edad, habría sido abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta sin portar cascos. Al parecer, en medio de la presión para despojarlo de sus pertenencias, los agresores dispararon contra el conductor.



Tras el ataque armado, el taxi terminó impactando contra una estructura ubicada en un parque cercano al sitio de los hechos. Las autoridades judiciales trabajan en la verificación técnica para determinar si la colisión ocurrió como consecuencia directa de los disparos recibidos por el conductor mientras el vehículo estaba en marcha.

Agentes de la SIJIN acordonaron la zona para realizar la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas en el vehículo. Entre tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía avanzan en las investigaciones y en el análisis de cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta de escape de los agresores y esclarecer las circunstancias del homicidio.