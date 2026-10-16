Se fueron las lluvias y volvió la preocupación por el consumo excesivo de agua en Medellín

Se fueron las lluvias y volvió la preocupación por el consumo de agua en Medellín: el ahorro en los tres embalses que surten al Valle de Aburrá disminuyó cerca de 30 litros por vivienda en menos de 24 horas. Solamente en La Fe se pasó en un día de 32 litros a no ahorrar ni una gota de agua.

Las fuertes lluvias que cayeron sobre Medellín y el Valle de Aburrá habían hecho que las cifras de ahorro de agua crecieran de manera considerable, no obstante, las precipitaciones se fueron hace dos días y ya se empieza a reflejar en los datos suministrados por Empresas Públicas de Medellín.

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Las cifras son más que claras y dejan en evidencia que la situación vuelve a ser preocupante para EPM, ya que, por ejemplo, en el embalse La Fe se pasó de ahorrar 32 litros por horas a un ahorro de 0 litros en las últimas 24 horas. Situación similar se vive en el embalse Riogrande II donde se pasó de 43 litros ahorrados a sólo 14 litros.

Aunque en las dos fuentes de abastecimiento mencionadas anteriormente los datos son alarmantes, en el embalse Piedras Blancas, donde hay racionamiento hace casi un mes, la situación no es diferente y de 90 litros ahorrados por vivienda se pasó en pocas horas solo ahorrar 58 litros.



Los reportes entregados por EPM muestran que estos días de menos lluvias han contribuido a que los embalses no incrementen su abastecimiento, que sumado al consumo diario han hecho que las cifras empiecen a reducirse rápidamente, generando la preocupación de las autoridades en la capital de Antioquia.

Ante las difíciles condiciones, y que podrían empeorar en los próximos días, Juan Carlos Giraldo, gerente de Abastecimiento y Logística EPM, explicó algunas de las medidas que ha tomado la compañía para el uso responsable del agua y así evitar el derroche del líquido.

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“Es por esto que hemos dispuesto 5000 m cúbicos de agua que tenemos en nuestros espejos alrededor del edificio inteligente para ser dispuestos en coordinación con empresas varias y con el distrito de Medellín para ser utilizados en distintos escenarios y en distintas necesidades”, aseguró.

Por ahora el racionamiento de agua en el nororiente y el centro-oriente de Medellín se mantiene por lo menos hasta el próximo domingo cuando EPM analice los datos recopilados y tome la decisión de ampliar las restricciones por unos días más o si por el contrario acaba con las medidas luego de un mes.