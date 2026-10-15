Ejército destruyó artefacto explosivo instalado por el ELN en la vía Medellín - Quibdó

La amenaza terrorista del ELN continúa en el departamento del Chocó y por ello el Ejército Nacional logró la destrucción de manera controlada un artefacto explosivo improvisado que había sido instalado sobre la vía que comunica a Quibdó con Medellín.

De acuerdo con la información conocida, uniformados ubicaron el elemento sospechoso sobre este importante corredor vial que conecta a los departamentos de Chocó y Antioquia y procedieron con la destrucción.

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Según la fuerza pública, el artefacto habría sido instalado como señuelo y estaba acompañado de una bandera alusiva al Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, hecho que había generado temor entre los habitantes de la zona.

Ante el riesgo que representaba esta situación para los conductores y demás usuarios de la carretera, se realizó la operación que permitió avanzar en el restablecimiento de la movilidad por este corredor estratégico para el transporte de pasajeros y mercancías entre ambos departamentos.



Este nuevo episodio de alerta para las autoridades se conoce después del ataque con drones reportado en el municipio de San José del Palmar y que dejó nueve soldados heridos, tres de los cuales tuvieron que ser trasladados a Medellín por la complejidad de sus lesiones.

Frente a este panorama, el Ejército Nacional y la Policía Nacional mantienen operaciones en diferentes zonas del departamento de Chocó con el propósito de neutralizar las amenazas, detectar posibles artefactos explosivos y prevenir nuevos ataques contra la fuerza pública y la población civil.