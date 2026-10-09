Armada incauta más de una tonelada de cocaína en el río Meta: cargamento era del ELN

Una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína fue interceptada por la Armada Nacional en el río Meta, a la altura del sector de Nueva Antioquia, en el municipio de La Primavera, Vichada.

El cargamento, que alcanzó un peso neto de 1.042 kilogramos, estaría relacionado con las actividades de narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la Orinoquía.

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La operación fue adelantada por unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía, con apoyo del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte oficial, los uniformados detectaron una motonave tripulada por un hombre que intentó escapar al advertir la presencia de las autoridades.

Incautación de cocaína del ELN. Foto: Armada

La embarcación fue interceptada y trasladada hasta un puerto seguro, donde funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía realizaron una prueba de identificación preliminar que confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína.



Además del estupefaciente, las autoridades incautaron tres canecas con gasolina, una antena satelital Starlink y un motor fuera de borda, elementos que se encontraban a bordo de la motonave.

De acuerdo con información de inteligencia citada por la Armada, el cargamento estaría vinculado al Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, estructura armada ilegal con presencia criminal en esta región del país. Las primeras hipótesis indican que la droga sería transportada por el río Meta para después ingresar a rutas internacionales del narcotráfico con destino a mercados de Centroamérica y Europa.

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La institución naval señaló que con esta incautación se evitó la comercialización de más de 2,5 millones de dosis de cocaína y el ingreso de más de 56 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales.

Este resultado se suma a otro operativo realizado recientemente en el mismo corredor fluvial, en el que fueron incautadas cerca de 1,5 toneladas de cocaína. De esta manera, en menos de 15 días las autoridades han decomisado más de 2,5 toneladas de esta sustancia en el río Meta.