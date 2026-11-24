Un video captado por las cámaras de seguridad de un peaje que comunica con Villavicencio se convirtió en una de las principales pistas para dar con el responsable del atentado con carro bomba frente a la sede de la Gobernación del Meta, que dejó 23 personas heridas.

Las imágenes hacen parte de un paquete de videos y fotografías que analizan grupos de inteligencia de operaciones especiales, que llegaron desde Villavicencio y otras regiones del país para apoyar la investigación.

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Lo que muestra el video del peaje

En la grabación se ve una camioneta blanca que llega a la caseta del peaje pasadas las 6:30 de la tarde del lunes. Desde el interior de la cabina, la cámara registra a una trabajadora del peaje, con chaleco naranja, mientras manipula dinero en el mostrador; al otro lado de la ventanilla aparece el vehículo detenido y el conductor estira la mano para realizar el pago.

En ese momento, el hombre alcanza a mostrar su rostro ante una de las cámaras. Según las autoridades, se trata de uno de los autores y participantes de este atentado terrorista que sacudió a la capital del Meta.



Video muestra el momento en que camioneta que explotó en Villavicencio pasa por peaje Imagen suministrada

Tres horas después, frente a la Gobernación

De acuerdo con el análisis de los investigadores, el conductor continuó su recorrido con la carga explosiva, que sería de aproximadamente 100 kilos de pentolita.

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Unas tres horas después, la misma camioneta apareció estacionada a poca distancia de la puerta de entrada principal de la Gobernación del Meta. Minutos más tarde se produjo la explosión, que también quedó registrada en una cámara de seguridad que captó el momento exacto de la detonación. Según los expertos antiexplosivos, el artefacto habría sido activado a control remoto.

La onda explosiva causó graves daños en el centro de la ciudad: así amaneció Villavicencio tras el ataque, con viviendas y comercios afectados. Incluso la catedral y la casa cural resultaron afectadas por el carro bomba.

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El hombre que aparece en el video ya está siendo identificado por las autoridades y es buscado por la Policía y las Fuerzas Militares.v Mientras avanza la búsqueda, el presidente de la República encabeza un consejo de seguridad a puerta cerrada en la Base Aérea de Apiay, en Villavicencio, para definir las acciones frente a este ataque.