Desmantelan laboratorio de cocaína del ELN en Norte de Santander: incautan 760 kilos

Un golpe a las finanzas del ELN fue propinado en Norte de Santander tras la ubicación y desmantelamiento de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, perteneciente al Frente Juan Fernando Porras Martínez de ese grupo armado.

La operación fue adelantada por soldados del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la vereda El Páramo, jurisdicción del municipio de Santiago.

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En el lugar, las autoridades encontraron 760 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 292 galones de cocaína en solución, 3.548 galones de insumos líquidos y 395 kilogramos de insumos sólidos.

#ContraElNarcotráfico | Golpe a las finanzas ilícitas del GAO ELN en #NorteDeSantander.



En la vereda El Páramo, municipio de Santiago, soldados del @GaulaMilitares Norte de Santander de la #Brigada30 en coordinación con @PoliciaColombia, desmantelaron un laboratorio del Frente… pic.twitter.com/cCecYMO8tY — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 4, 2026

La infraestructura utilizada para el procesamiento de la droga también contaba con cinco hornos microondas, una planta eléctrica, herramientas, equipos y maquinaria que, según las autoridades, eran suministrados por el grupo armado.



De acuerdo con información de inteligencia militar, el Frente Juan Fernando Porras Martínez financiaría la instalación y operación de estos laboratorios con recursos obtenidos mediante secuestros y extorsiones a la población civil y al gremio de comerciantes de la región.

Las autoridades estiman que esta estructura obtenía una renta mensual superior a $5.000 millones por la producción de estupefacientes.

Una mujer que sería integrante del ELN se desmovilizó en Ocaña, Norte de Santander. Según las autoridades, la mujer hacía parte del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero y decidió abandonar las filas del grupo armado para retornar a la legalidad #MañanasBlu pic.twitter.com/UM9hWxc56N — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2026

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Con el desmantelamiento del laboratorio, las Fuerzas Militares y la Policía aseguran haber afectado de manera directa una de las fuentes de financiación ilícita del ELN en Norte de Santander.

La operación hace parte de las acciones de las autoridades contra las economías ilegales que sostienen la actividad de los grupos armados en esta zona del país.