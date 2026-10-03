Incautan más de una tonelada de cocaína en zona rural de Cúcuta

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, inhabilitó un laboratorio destinado a la producción de clorhidrato de cocaína en el corregimiento de San Pedro, zona rural de Cúcuta, Norte de Santander. Durante el operativo fueron incautados 1.120 kilos de cocaína, además de pasta base, cocaína en suspensión e insumos químicos.

El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Antinarcóticos, a través de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (SIU), en el marco de la estrategia Esmeralda. Las autoridades intervinieron la infraestructura que, de acuerdo con las investigaciones, estaba destinada a la producción de cocaína.

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Además de los 1.120 kilos de esta sustancia, durante la operación fueron incautados 125 kilos de pasta base de cocaína, 80 galones de cocaína en suspensión, 550 galones de insumos químicos líquidos y 1.246 kilos de insumos químicos sólidos.

Según las investigaciones, el laboratorio estaría relacionado con el Frente Urbano Reinaldo Ardila del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y tendría una capacidad de producción de hasta dos toneladas mensuales de cocaína.



Incautan cocaína Suministrado

La Policía indicó que la cocaína sería transportada hacia la costa Caribe colombiana para posteriormente ser enviada a países de Centroamérica y a Estados Unidos, utilizando rutas internacionales para su comercialización.

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Con la operación, las autoridades aseguran haber afectado las finanzas criminales de esta estructura en más de 5.000 millones de pesos y haber evitado la comercialización de aproximadamente 2,8 millones de dosis de cocaína en los mercados internacionales.

La Policía Nacional señaló que continuará fortaleciendo las investigaciones y las operaciones coordinadas con otras autoridades para afectar las capacidades de producción, las rutas de transporte y las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

