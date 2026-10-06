Buscan a los responsables de ataque sicarial que dejó dos muertos y una herida en Barbosa

Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer un ataque sicarial ocurrido en Barbosa, Santander, que dejó dos personas muertas y una mujer herida.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, los hechos ocurrieron hacia las 9:50 de la mañana, del lunes 5 de octubre cuando un hombre de 49 años se movilizaba en su vehículo por una de las calles del municipio y fue atacado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

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Según la información entregada por la Policía, la motocicleta utilizada por los presuntos responsables había sido hurtada horas antes en Barbosa.

Durante el ataque también resultaron heridas las hermanas Margot Pacheco Lagos y Lucidia Pacheco Lagos. Margot fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. Lucidia permanece estable y bajo observación médica.



La Alcaldía de Barbosa expresó sus condolencias a familiares y allegados. de Yesid, comerciante y empresario en ese municipio.

Tras lo ocurrido, la Policía y la Fiscalía activaron las labores investigativas para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y lograr su captura. Al municipio fueron enviados investigadores de Policía Judicial y unidades de inteligencia, que trabajarán en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

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El coronel Atuesta señaló que las autoridades permanecerán en Barbosa mientras avanzan las investigaciones y anunció que el consejo de seguridad continuará este martes 6 de octubre.

Se realizó consejo de seguridad en Barbosa, Santander, tras el asesinato de un comerciante y una mujer en un ataque sicarial. Las autoridades buscan a los responsables, quienes habrían utilizado una motocicleta robada para cometer el atentado #MañanasBlu pic.twitter.com/mLj1zZU3Ml — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

La Policía también hizo un llamado a la comunidad para que entregue información que permita ubicar a los responsables. Según el comandante, las autoridades analizan imágenes que circulan en redes sociales y que podrían aportar elementos para identificar a los autores del ataque.