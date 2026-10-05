Ataque sicarial en Santander deja dos muertos y una herida: un comerciante, entre las víctimas

Dos personas murieron y una más resultó herida en un ataque con arma de fuego ocurrido este lunes 5 de octubre en pleno centro de Barbosa, Santander. Entre las víctimas está el reconocido comerciante y empresario Yesid Camacho Torres, de 49 años, quien recibió dos impactos de bala y murió cuando era trasladado al hospital.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 10:00 de la mañana en inmediaciones de la carrera 8 con calle 11, donde fueron encontrados tres ciudadanos lesionados con arma de fuego.

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Entre las víctimas también estaban Margot Pacheco Lagos y Lucidia Pacheco Lagos. Margot fue trasladada al centro asistencial, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. Lucidia permanece estable y bajo observación médica.

Información sobre dos sujetos que, horas antes, hacia las 7:00 de la mañana, habrían hurtado una motocicleta en Barbosa. Posteriormente se produjo el ataque armado, por lo que las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambos hechos.



Tras conocer el caso, las unidades policiales desplegaron un plan candado para tratar de ubicar a los responsables del ataque y adelantan la recopilación de información que permita reconstruir lo ocurrido.

Por ahora, no está confirmado el móvil del doble homicidio ni se ha establecido oficialmente quiénes fueron los autores.

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Yesid Camacho Torres, de 49 años, era comerciante y empresario, se dedicaba a la crianza y venta de caballos de paso fino y también a actividades de préstamo de dinero.

Su muerte generó consternación entre habitantes y comerciantes de Barbosa, mientras las autoridades avanzan en la investigación.

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El doble homicidio enluta al municipio y vuelve a encender las alarmas por la seguridad en Barbosa, especialmente entre comerciantes y empresarios.

La Alcaldía y el Concejo Municipal lamentaron los hechos y expresaron solidaridad con las familias de las víctimas.

Ahora la investigación está concentrada en establecer qué ocurrió exactamente, si el hurto de la motocicleta tiene alguna relación con el ataque y quiénes fueron los responsables de este hecho que dejó dos personas muertas y una más herida en pleno centro de Barbosa.