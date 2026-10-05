En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Minagricultura
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ataque sicarial en Santander deja dos muertos y una herida: un comerciante, entre las víctimas

Ataque sicarial en Santander deja dos muertos y una herida: un comerciante, entre las víctimas

Yesid Camacho Torres, de 49 años, murió tras recibir dos impactos de bala. Una de las mujeres que resultó herida también falleció y otra permanece estable bajo observación médica. Los sicarios robaron una moto para cometer el crimen

Asesinan a comerciante en Barbosa, Santander.jpg
Imagen de las autoridades. Asesinan a comerciante en Barbosa, Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Dos personas murieron y una más resultó herida en un ataque con arma de fuego ocurrido este lunes 5 de octubre en pleno centro de Barbosa, Santander. Entre las víctimas está el reconocido comerciante y empresario Yesid Camacho Torres, de 49 años, quien recibió dos impactos de bala y murió cuando era trasladado al hospital.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 10:00 de la mañana en inmediaciones de la carrera 8 con calle 11, donde fueron encontrados tres ciudadanos lesionados con arma de fuego.

Últimas noticias

Nueva mortandad de peces en e Río Lebrija.jpg
Santanderes

Mortandad de peces vuelve al río Lebrija: habitantes piden solución para las aguas residuales

foto pincha llantas Bucaramanga.jpg
Santanderes

Bucaramanga tendrá ‘pincha llantas’ para vehículos que intenten evadir retenes de tránsito

Publicidad

Entre las víctimas también estaban Margot Pacheco Lagos y Lucidia Pacheco Lagos. Margot fue trasladada al centro asistencial, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. Lucidia permanece estable y bajo observación médica.

Información sobre dos sujetos que, horas antes, hacia las 7:00 de la mañana, habrían hurtado una motocicleta en Barbosa. Posteriormente se produjo el ataque armado, por lo que las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambos hechos.

Tras conocer el caso, las unidades policiales desplegaron un plan candado para tratar de ubicar a los responsables del ataque y adelantan la recopilación de información que permita reconstruir lo ocurrido.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por ahora, no está confirmado el móvil del doble homicidio ni se ha establecido oficialmente quiénes fueron los autores.

Publicidad

Yesid Camacho Torres, de 49 años, era comerciante y empresario, se dedicaba a la crianza y venta de caballos de paso fino y también a actividades de préstamo de dinero.

Su muerte generó consternación entre habitantes y comerciantes de Barbosa, mientras las autoridades avanzan en la investigación.

Publicidad

El doble homicidio enluta al municipio y vuelve a encender las alarmas por la seguridad en Barbosa, especialmente entre comerciantes y empresarios.

La Alcaldía y el Concejo Municipal lamentaron los hechos y expresaron solidaridad con las familias de las víctimas.

Ahora la investigación está concentrada en establecer qué ocurrió exactamente, si el hurto de la motocicleta tiene alguna relación con el ataque y quiénes fueron los responsables de este hecho que dejó dos personas muertas y una más herida en pleno centro de Barbosa.

Relacionados

Santander

sicariato

Blu Radio

Noticias de hoy

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad